Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di sabato 24 alle 6:00 di domenica 25 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: da Padova verso Firenze, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio/A1 ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio; da Padova verso Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio/A1, uscire allo svincolo 3, percorrere il Ramo Verde ed entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.
In ulteriore alternativa, immettersi in A14 verso Ancona, uscire a Bologna Fiera, al km 15+500 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Bologna, per poi seguire le indicazioni per Milano o Firenze.
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di sabato 24 alle 6:00 di domenica 25 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.