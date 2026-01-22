

In merito alle segnalazioni e alle osservazioni relative agli interventi in corso lungo via G. Agnini, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti per una corretta informazione dei cittadini. L’intervento attualmente in fase di realizzazione consiste nella risagomatura del fosso stradale per una lunghezza complessiva di circa 250 metri, con l’obiettivo di adeguarne la sezione al corretto convogliamento delle acque meteoriche e garantirne la piena funzionalità idraulica.

Le operazioni prevedono la pulizia del fossato fino alla quota di scorrimento, a partire dall’uscita dell’imbocco del tombinamento esistente, e una bonifica che consenta il libero passaggio sulle sponde del fosso nel tratto confinante con terreni di proprietà comunale.

Le attività di potatura, taglio e rimozione della vegetazione si rendono necessarie esclusivamente per consentire la corretta esecuzione dell’intervento e il ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica. Si tratta pertanto di un’operazione di manutenzione programmata, finalizzata alla prevenzione del rischio idrogeologico e non di un abbattimento indiscriminato di alberi. Il fossato interessato rappresenta già oggi il recapito della linea di scarico delle acque piovane a servizio della zona residenziale a ovest del centro storico di Mirandola. A seguito di specifiche criticità rilevate, l’intervento è stato concordato con AIMAG e con il Consorzio di Bonifica di Burana, proprio allo scopo di prevenire possibili allagamenti in occasione di eventi meteorologici intensi e garantire la sicurezza dell’abitato circostante. Per le medesime finalità, un analogo intervento di risagomatura dei fossati è già stato realizzato in precedenza lungo via Punta, sulla base di apposita convenzione con AIMAG e il Consorzio di Bonifica.

L’Amministrazione comunale conferma che sono in via di programmazione ulteriori interventi nell’ambito di una strategia di prevenzione del rischio idrogeologico, con l’obiettivo di tutelare il territorio e la pubblica incolumità, riducendo il rischio di danni e situazioni potenzialmente pericolose.