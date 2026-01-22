

L’evento, moderato dalla giornalista del Resto del Carlino Benedetta Salsi, ha visto la partecipazione di alcuni operatori della Polizia di Stato, principalmente in forza alla Polizia Stradale, che tramite alcuni video e racconti di proprie esperienze vissute in servizio hanno illustrato ai partecipanti, tra i quali diversi studenti degli istituti scolastici reggiani, i pericoli della strada e tutte le accortezze da attuare per una guida consapevole.

C’è stata la partecipazione straordinaria di Giancarlo Fisichella, storico pilota di Formula 1 ed attuale Ambassador Driver Ferrari, il quale ha ripercorso le diverse tappe della sua carriera da pilota e della sua “seconda vita” da Ambassador Driver per la Ferrari.

L’evento è stato preceduto, a partire dalle ore 08:30, da un momento formativo e divulgativo tramite la realizzazione di un “Villaggio della Sicurezza”, allestito in Piazza Martiri del 7 Luglio, dove i tanti studenti partecipanti hanno potuto cimentarsi in attività di educazione stradale e di primo soccorso all’interno di appositi stand tematici.

In particolare, per l’occasione era presente il Pullman Azzurro della Polizia Stradale, oltre che simulatori di guida, dispositivi per la simulazione dell’efficacia delle cinture di sicurezza, simulatori dello stato di alterazione alla guida a seguito di abuso di bevande alcoliche e visori virtuali in uso alla Polizia di Stato.