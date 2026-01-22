

Ha compiuto cinquant’anni ma rimane ancora una ragazzina la Pimpa che domenica 25 gennaio, alle 17, sarà protagonista del musical “a pois” in programma al Teatro Comunale di Carpi per il primo appuntamento con la rassegna Famiglie a teatro.

La Pimpa, l’iconica cagnolina a pois rossi creata da Francesco Altan, che la inventò per far divertire la figlia, per la prima volta in uno spettacolo musicale, è pronta a partire per l’ennesima avventura: insieme all’inseparabile Armando e al lupetto Ludovico questa volta si ritroveranno addirittura nel mondo di William Shakespeare, creando un ponte tra l’immaginario infantile e la letteratura classica. Teatro musicale, teatro di figura, narrazione classica e commedia si fondono per dare vita a uno spettacolo coinvolgente che trascinerà piccoli e grandi.

La regia del musical è di Enzo d’Alò, tra i più grandi registi del cinema d’animazione che, nel 1995, aveva già diretto la serie animata “Le nuove avventure della Pimpa”. Sul palco, nei panni della cagnolina a pois rossi, la ventiduenne Gloria Zamprogno; Jacopo Violi è Armando, Irene Albanese il lupetto Ludovico mentre Matteo Fresch veste di panni di Shakespeare. Le musiche e le canzoni originali sono di Eleonora Beddini, i costumi di Mariangela Mazzeo che ha disegnato anche le scene insieme a Luca Zanolli.

Il musical è una produzione della Fondazione Aida in collaborazione con Estate teatrale veronese, Centro servizi culturali Santa Chiara, Teatro Comunale Mario Dal Monaco, Teatro Cristallo di Bolzano, associazione Atti, con il contributo della Fondazione Caritro.

Informazioni e biglietteria: Teatro Comunale di Carpi (piazza Martiri 72), tel. 059 649263; biglietteria.teatro@comune.carpi.mo.it. La biglietteria è aperta il martedì e giovedì, dalle 10 alle 14; il mercoledì e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30; il sabato, dalle 10 alle 18 (chiusa domenica e lunedì). Nelle sere di spettacolo, la biglietteria è aperta dalle 18 e fino a 30 minuti dopo l’inizio dello spettacolo; per gli spettacoli di matinée e pomeridiani, è aperta da un’ora prima dello spettacolo e fino a 30 minuti dopo l’inizio.