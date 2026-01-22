

Martedì 27 gennaio alle ore 20 la Mediateca (via Caselle 22) ospita un concerto celebrativo in occasione del Giorno della Memoria per commemorare le vittime della Shoah e rinnovare l’impegno collettivo nel ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia contemporanea.

L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale e a seguire il concerto del Duo Orchestra Senzaspine, formato da Clara Sette al violoncello e Martina Sighinolfi al pianoforte. Il duo proporrà un percorso musicale di intensa forza espressiva, capace di accompagnare la riflessione attraverso il linguaggio universale della musica. Un momento di ascolto e raccoglimento pensato per onorare le vittime e stimolare una partecipazione emotiva e consapevole del pubblico. La serata proseguirà con l’appuntamento del Mediateca CineClub, che proporrà una proiezione a tema Memoria, ampliando il percorso commemorativo attraverso il cinema come strumento di testimonianza e approfondimento storico. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.