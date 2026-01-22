“Desidero esprimere, a nome degli esponenti di Noi Moderati, un sincero ringraziamento al Sindaco Matteo Mesini e alla Vice Sindaca Serena Lenzotti per l’attenzione e la concretezza dimostrate negli ultimi giorni”, così il Segretario Cittadino di Noi Moderati Cristiano Gugliucci.
“È per noi motivo di grande soddisfazione constatare come le nostre denunce e segnalazioni siano state non solo ascoltate, ma recepite con tempestività. L’attivazione immediata della Giunta per far fronte ad alcune delle problematiche sollevate rappresenta quel forte segnale di presenza che i cittadini si aspettano.
Siamo fermamente convinti che la vera politica sia quella del fare: segnalare con spirito critico ma costruttivo, affinché l’Amministrazione possa intervenire per il bene esclusivo di Sassuolo.
Siamo consapevoli che la strada sia ancora lunga e che non sia semplice risolvere istantaneamente situazioni complesse; restano infatti diversi disservizi su cui è necessario continuare a lavorare. Tuttavia, l’impegno e la professionalità dimostrati in questa occasione ci permettono di guardare con fiducia ai prossimi passi. La promessa dell’amministrazione – conclude Gugliucci – è quella di sistemare quanto prima le situazioni critiche che presenta attualmente Sassuolo attraverso una valutazione ed una programmazione ben ponderata”.