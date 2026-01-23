

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Nella mattinata di oggi sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Modena e finalizzati a creare una rete di sicurezza intorno ai giovani attraverso un potenziamento dell’attività di prevenzione negli istituti scolastici e nelle aree limitrofe, dove gli studenti si concentrano maggiormente prima e dopo le lezioni.

L’attività, svolta d’intesa con la Dirigenza scolastica, ha visto l’impiego di equipaggi della Squadra Volante e della Squadra Mobile, con l’ausilio di una unità cinofila antidroga della Polizia di Stato, e ha riguardato l’Istituto Tecnico “F. Corni” e l’Istituto professionale “Fermo Corni”. Le verifiche, svolte anche con metal detector, hanno interessato le aree cortilive, diverse classi e i laboratori di entrambi i plessi scolastici, coinvolgendo circa 270 studenti.

I controlli sono stati poi estesi alla vicina stazione delle autocorriere, al parco Novi Sad e in piazza della Cittadella. Nel corso del servizio, il cane antidroga ha segnalato la presenza di tracce riconducibili a sostanze stupefacenti in alcune aree esterne adiacenti agli edifici scolastici, senza rinvenirne.

I servizi di prevenzione interesseranno nelle prossime settimane anche altri istituti scolastici e aree di aggregazione giovanili cittadine.