È il suo primo progetto teatrale in veste di autrice e protagonista: Una notte a Teheran – Alle feste, nelle piazze e nelle celle, che Cecilia Sala presenta mercoledì 28 gennaio, alle ore 21.00, al Teatro Celebrazioni di Bologna.

La giornalista porta sul palcoscenico l’anima di Stories, il podcast quotidiano di Chora Media, trasformando il racconto audio in un’esperienza dal vivo. Ci conduce nel cuore dell’Iran contemporaneo con uno sguardo che spazia dalle feste clandestine ai tumulti nelle piazze, dalla guerriglia nelle università alle voci soffocate dietro le sbarre di Evin. La narrazione giornalistica si fa dunque corpo e voce, dando vita a un percorso capace di unire rigore informativo e impatto emotivo.

Durante lo spettacolo, Cecilia Sala fonde le testimonianze raccolte sul campo al proprio vissuto, ripercorrendo anche la sua esperienza nel carcere di Evin. «È un posto che conosco già attraverso le parole degli altri – spiega – perché ho intervistato chi c’è passato prima di me. Perché ho studiato casi simili al mio. Avevo una fortuna: non c’erano sorprese. E una sfortuna: i precedenti che conoscevo non erano belle storie»…

Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it