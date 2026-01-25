

A volte le collaborazioni più significative nascono per caso. È quello che è accaduto tra ‘Lo Stradello’, Società Cooperativa Sociale di Scandiano, e la compagnia di danza contemporanea BFB Squad, in arrivo da Verona.

Un incontro fortuito che si è trasformato in un’opportunità concreta: sperimentare un modo nuovo di esprimere la solidarietà attraverso l’arte.

Il 31 gennaio 2026, al Teatro De André di Casalgrande, andrà in scena “Broken”, uno spettacolo che porta sul palco la forza del linguaggio del corpo come voce dell’invisibile.

La regia di Adolfo Arena e le coreografie di Adolfo Arena, Anita Maggio, Arianna Barbesi sono state espressione di numerosi spettacoli a favore di enti del terzo settore, come la Lega Italiana Fibrosi Cistica.

In Broken, ogni movimento diventa una finestra sulle battaglie interiori di chi vive la frammentazione della propria identità e la fragilità nel manifestare le proprie autonomie. Lo spettacolo alterna tensione, debolezza e rinascita, accompagnato da musiche evocative e scenografie essenziali.

«Con Broken vogliamo dare forma al caos interiore – racconta Arena – portando in scena il dolore, ma anche la forza di chi ogni giorno lotta per ritrovarsi ed integrarsi nella società. La danza ha il potere di rompere il silenzio».

Questa iniziativa non è solo arte: è un esperimento di solidarietà creativa. La compagnia BFB Squad si esibirà a titolo volontaristico, trasformando il proprio talento in un gesto concreto di sostegno al Servizio “Casa Marzi”, avviato da Lo Stradello nell’aprile 2025 in collaborazione con l’Unione Tresinaro Secchia e sostenuto parzialmente dai fondi del PNRR.

Il progetto nasce per accompagnare persone con disabilità verso una vita libera, fatta di autonomia e scelte proprie. È un percorso di emancipazione che trasforma il desiderio di indipendenza in realtà.

L’intero ricavato della serata sarà destinato all’ulteriore sviluppo del progetto attraverso l’ampliamento degli spazi abitativi.

“Lo Stradello”, attiva dal 1984, è una cooperativa sociale del nostro territorio che promuove inclusione e autonomia di persone disabili e in situazione di fragilità attraverso servizi innovativi, progetti di vita indipendente e di inserimento lavorativo.

L’incontro con BFB Squad dimostra che la solidarietà può assumere forme nuove e sorprendenti, capaci di unire mondi diversi: quello dello spettacolo e quello del sociale.

Un’occasione esclusiva per vivere insieme un’esperienza che unisce emozione, arte e solidarietà. Il 31 gennaio 2026 alle ore 20.45 al Teatro Fabrizio De André di Casalgrande (RE). Il costo del biglietto è di soli €12, acquistabile in biglietteria e online sul sito: https://teatrodeandre.it/broken/