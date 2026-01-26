

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



La città di Sasso Marconi celebra la giornata che ricorda le vittime dell’Olocausto con una serie di iniziative rivolte in particolar modo alle scuole.

Si comincia domani, martedì 27 Gennaio (ore 9.30 – Cinema comunale) con la proiezione del film “Jojo Rabbit”, un racconto satirico sul Nazismo condotto attraverso lo sguardo e la sensibilità di un ragazzino di dieci anni.

La proiezione è riservata agli studenti delle classi terze medie (Istituti Comprensivi capoluogo e Borgonuovo) e dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura “B. Ferrarini”, ed è preceduta da un’introduzione a cura della Vice Sindaca Ilaria Indovini e dei rappresentanti della locale sezione di ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) e di ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati) Bologna.

Mercoledì 28 Gennaio è invece in programma la commemorazione di Alfonso Canova presso il parco di Villa Putte (Via Ponte Albano 43), dove si trova la sede dell’Istituto Professionale “Ferrarini”.

Cittadino di Sasso Marconi, durante la II Guerra Mondiale Alfonso Canova (1901-1975) salvò sei ebrei dalla deportazione nei campi di sterminio con l’aiuto della segretaria Anna De Bernardo: per questo gesto di grande solidarietà, Canova è stato riconosciuto Giusto tra le nazioni, appellativo attribuito a tutti coloro che, pur non essendo ebrei, non esitarono a mettere a repentaglio la propria vita per salvare anche un solo ebreo dalla Shoah.

Si comincia alle h 11 con i saluti istituzionali della Vice Sindaca Ilaria Indovini e la deposizione di una corona presso il cippo dedicato a Canova. Seguirà una lectio magistralis per gli studenti del Ferrarini, in cui la prof.ssa Bruna Tadolini parlerà in modo particolare dell’importanza del prendere posizione contro le ingiustizie. Previsti interventi musicali a cura di Music Factory Sasso Marconi.

Il percorso di formazione dei ragazzi delle scuole prosegue poi il 3 Febbraio al Borgo di Colle Ameno con una serie di laboratori e visite guidate all’Aula della Memoria, spazio didattico in cui sono conservati documenti e testimonianze sulla Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di attività proposte in collaborazione con ANED, ANPI e Pubblica Assistenza Sasso Marconi in vista dei Viaggi della Memoria, che a primavera porteranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Sasso Marconi a conoscere da vicino i luoghi simbolo della storia del ‘900: un’iniziativa che conferma l’impegno di Sasso Marconi per accrescere la consapevolezza delle nuove generazioni e mantenere vivo il legame tra testimonianza storica e cittadinanza attiva.