Reggio Emilia ricorda Kobe e Gianna Bryant, il grande campione di basket della Nba e la giovanissima figlia, anch’essa cestista, scomparsi il 26 gennaio 2020 in un incidente in elicottero negli Stati Uniti.

In occasione del sesto anniversario da quel tragico giorno, nella piazza dedicata ai due atleti a pochi passi dal PalaBigi si è tenuta questa mattina l’iniziativa “Reggiano forever”, promossa dal Comune di Reggio Emilia e dalla Fondazione per lo sport per ricordare un grande campione e il forte legame che univa Kobe Bryant a Reggio Emilia, dove trascorse alcuni anni della sua infanzia giocando nelle Giovanili della Pallacanestro Reggiana – stagioni 1989-90 e 1990-91 – quando il padre Joe era giocatore professionista nella prima squadra.

Alle celebrazioni sono intervenuti il sindaco Marco Massari, l’assessora allo sport Stefania Bondavalli e l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud, che hanno deposto un mazzo di fiori davanti alla targa dedicata a Kobe e Gianna Bryant. Erano inoltre presenti i giocatori della Pallacanestro Reggiana JT Thor e Luca Severini, la presidente della Fondazione per lo sport Valeria Prampolini e la direttrice Silvia Signorelli. Per l’occasione il ginkgo biloba intitolato ai due sportivi, situato a fianco della targa, è stato allestito con i disegni dei bambini e delle bambine del vicino nido-scuola Otello Sarzi, presenti alla cerimonia. Era inoltre presente anche una classe del liceo Ariosto Spallanzani.

“La scomparsa di Kobe e Gianna Bryant – ha detto il sindaco Marco Massari – non è stata soltanto la perdita tragica di una grande figura sportiva e di una ragazza che voleva ripercorrerne le orme, ma un colpo duro che ha toccato anche la nostra comunità nel profondo. Ci ha colpiti perché Kobe Bryant non era un nome lontano, non era solo un’icona globale. Era parte della nostra storia. Era un bambino che ha vissuto qui, che ha condiviso pezzi importanti della sua crescita in una città in cui la pallacanestro non è solo uno sport, ma un linguaggio comune, un patrimonio condiviso”.

“Kobe – ha proseguito il sindaco Massari – è sempre stato legato alla nostra città, qui ha costruito relazioni che ha mantenuto nel tempo, e qui la sua scomparsa ha lasciato un vuoto. Kobe è e sarà sempre un Reggiano Forever”.

Al termine della cerimonia, ci si è poi spostati all’interno del PalaBigi dove si è tenuta una visita guidata del Palazzetto dedicata ai bambini del Nido scuola per valorizzare l’impegno con cui negli anni la scuola ha partecipato alla cerimonia per ricordare Kobe e Gianna Bryant. La cerimonia si è poi conclusa nel foyer del Palazzetto, dove è stato predisposto un allestimento con i disegni e le frasi che insieme alle atelieriste della scuola sono stati prodotti in ricordo di Kobe e Gianna.