Si è svolta ieri sera, presso Planet Aut, la presentazione del libro “Sono parte di me” di Sergio Greco, nell’ambito dell’iniziativa “Pizzata d’autore”, che ha registrato una folta partecipazione di pubblico.

L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Casalgrande, ha affrontato il tema delle fragilità in modo autentico e privo di retorica, mettendo in luce come anche i cambiamenti più complessi possano diventare occasione di crescita interiore e nuove consapevolezze. A dialogare con l’autore è stato il dott. Alessandro Lezza, Direttore SOC Servizi di Salute Mentale – Area Sud.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale erano presenti il Sindaco Giuseppe Daviddi, il Vicesindaco Valeria Amarossi, gli Assessori Graziella Tosi, Cassinadri e Vacondio, il Presidente del Consiglio Comunale Luciano Ferrari e numerosi Consiglieri comunali.

Aprendo la serata, l’Assessore alla Cultura e Pari Opportunità Graziella Tosi ha sottolineato come iniziative di questo tipo riescano a unire “cultura, incontro e solidarietà”, contribuendo a creare comunità e a promuovere valori condivisi.

La serata è stata accompagnata dall’intervento musicale di Morena Vellani. Parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione Aut Aut.