I Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno concluso in tempi rapidi un’attività investigativa che ha consentito di individuare i responsabili di una serie di furti aggravati ai danni di esercizi commerciali del centro cittadino. Gli episodi, avvenuti nelle scorse settimane, avevano colpito in particolare un bar ed una libreria del centro cittadino, generando comprensibile preoccupazione tra commercianti e residenti.

Grazie ad una serrata attività di indagine, affiancata da mirati e costanti controlli sul territorio, i militari sono così riusciti a identificare due giovani cittadini tunisini, rispettivamente di 20 e 21 anni, irregolari sul territorio nazionale, ritenuti responsabili degli eventi delittuosi.

Nel corso degli accertamenti, nella tarda mattinata di ieri, uno dei due stranieri è stato sorpreso dai Carabinieri in possesso di numerosi oggetti provento di furto, prima che potesse disfarsene completamente, quali un computer portatile con annesso caricabatterie; una fotocamera reflex/digitale con custodia; portafogli e marsupio contenenti denaro contante; nonché dispositivi elettronici vari, quali un powerbank, cavi di collegamento e accessori ed ulteriori oggetti personali risultati provento dei furti.

Accertata la sua posizione di irregolarità sul territorio nazionale, l’indagato è stato accompagnato dagli stessi Carabinieri fino al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Caltanissetta, avviando le procedure di espulsione dallo Stato, a testimonianza di un intervento non solo repressivo, ma anche immediatamente risolutivo sotto il profilo della sicurezza pubblica.