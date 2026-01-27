

Cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse su tutta la regione durante la prima parte della giornata, più intense lungo le zone di crinale, dove potranno assumere anche carattere di rovescio. I fenomeni potranno temporaneamente assumere carattere nevoso sui rilievi del Piacentino fino a quote intorno ai 1000-1200 metri, ma con quota neve in rialzo oltre i 1800 metri. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi, interessando prevalentemente i crinali appenninici e il settore settentrionale e orientale della regione.

Temperature minime in aumento, con valori attorno a 5/6 gradi sul settore centro-occidentale e 7/8 gradi su quello orientale. Massime in lieve flessione sul settore emiliano, con valori tra 6 e 8 gradi, mentre sulla Romagna si manterranno tra 11 e 13 gradi. Venti moderati o temporaneamente forti sud-orientali lungo la costa; moderati sud-occidentali sui rilievi. In pianura la ventilazione tenderà a ruotare, divenendo temporaneamente moderata settentrionale durante la mattina. Mare mosso, localmente molto mosso.

(Arpae)