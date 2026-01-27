Spalletti “Il Monaco non farà calcoli, Juve in campo libera”

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – La qualificazione ai play-off è già al sicuro, ma si può anche ottenere di più. Il pass diretto per gli ottavi potrebbe arrivare domani nell’ultimo match di Champions in casa del Monaco e la Juventus di Luciano Spalletti, che sta vivendo un ottimo momento, ci crede.

“Non c’è migliore situazione di questa per dimostrare il nostro valore – spiega il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport e alla vigilia del match di Montecarlo -. Si va a giocare senza l’assillo della qualificazione e senza la tensione del risultato, quindi si può vedere a che livello siamo anche dal punto di vista mentale nel mettere in campo le nostre qualità e il nostro livello di calcio”.

Il club del Principato ha bisogno di muovere la classifica per assicurarsi i play-off. “Loro non faranno calcoli, loro ci verranno addosso per vincere, non si possono permettere di tenerla in bilico fino all’ultimo e rischiare di trovarsi fuori, ma anche noi andiamo in campo per vincere per poter sperare in qualcosa in più dei play-off. Sarà una partita apertissima – dice Spalletti -, contro una squadra fortissima e con individualità di livello top, bisognerà essere più squadra di loro perchè hanno in qualche calciatore qualità super, noi dobbiamo tener palla perchè hanno fisicità, corsa, tutte cose che ci possono venire contro se non facciamo la prestazione che serve”.

Capitolo formazione, il tecnico bianconero dà diverse dritte sull’11 che schiererà domani in campo. “Qualche calciatore lo cambieremo, abbiamo giocato due giorni fa, giocheremo domani e poi fra altri due giorni e abbiamo la possibilità di dare spazio a chi in allenamento si allena seriamente e poi gioca di meno. Koopmeiners giocherà a centrocampo, poi in difesa devo fare ancora delle valutazioni su Bremer, dipende anche da Gatti che probabilmente non ha ancora i 100 minuti sulle gambe e quindi è possibile che ci sarà una staffetta tra di loro. Yildiz? In attacco posso dire che partirà dall’inizio Openda”.

Non c’è spazio per la polemica con Antonio Conte. “Se questi sono temi da Champions League… Ma di cosa parliamo? Andiamo avanti”, dribbla la domanda il tecnico della Juventus che, in un post su Instagram, ha dato la vera indiretta risposta, pubblicando un’intervista dove definisce il Napoli “La squadra migliore di tutti, i campioni d’Italia”.

In conferenza stampa anche Teun Koopmeiners. “Mi sento bene, è una partita molto importante per noi, per la classifica e per il morale, a fine gara vedremo se saremo ai play-off o agli ottavi. Con Spalletti ho giocato tanti minuti, forse un pò meno nelle ultime partite, ma sono contento, lui mi conosce, sa che ho giocato in Olanda come difensore centrale, l’ho fatto anche con lui così come ho giocato a centrocampo e penso di aver fatto bene con il mister. Anche la partita di domani, così come ogni allenamento, è importante per dare un segnale al mister sul fatto che posso dare una mano alla squadra, vale per me come per tutti gli altri giocatori”, ha aggiunto il centrocampista olandese che anni fa ha fortemente voluto la Juve e che è convinto di aver fatto la scelta giusta.

“Sono molto contento di giocare nella Juventus, non ho mai pensato di andare via, sono troppo felice di essere in questo grande club, è un sogno per ogni giocatore, voglio fare di più per questo club, ma posso dire a tutti i tifosi che ogni giorno do il 100% per aiutare la squadra”. Koopmeiners si sofferma su Luciano Spalletti e spiega: “Ha un’idea di calcio unica, con lui possiamo imparare tante cose, lavora molto sui dettagli anche con i video, siamo cresciuti tanto con lui”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).