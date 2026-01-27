

Trent’anni di attivismo, volontariato e difesa dell’ambiente. Legambiente Reggio Emilia festeggia il suo trentesimo compleanno con una giornata-evento in programma sabato 7 febbraio 2026 presso la SD Factory (Via Brigata Reggio, 29). Un’occasione per ringraziare i volontari, ripercorrere la storia del circolo e guardare alle sfide climatiche dei prossimi anni.

Mattina di istituzioni e legalità

L’apertura ufficiale della festa si terrà alle ore 9:45 con i saluti istituzionali. Ad aprire i lavori saranno figure di rilievo nazionale e locale: hanno già confermato la propria presenza il Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, il Presidente regionale Davide Ferraresi e l’Assessore alla Tutela ambientale del Comune di Reggio Emilia, Roberto Neulichedl.

Alle 10:30 spazio al tema “L’impegno dei volontari per l’ambiente e per la legalità”, con un confronto tra forze dell’ordine, protezione civile e associazioni impegnate contro le ecomafie. Un momento per valorizzare il ruolo di guardie ecologiche, guardie zoofile e volontari come sentinelle del territorio.

Pomeriggio di workshop e rete

Dopo un pranzo a buffet vegano, il pomeriggio si farà operativo. Dalle 14:30 si terranno due workshop in contemporanea. Il primo approfondirà i temi della pace e della sostenibilità, mentre il secondo, rivolto ai bambini e ai ragazzi approfondirà i temi dell’ecologia, della natura e dell’ambiente attraverso la lettura, in collaborazione con Nati Per Leggere.

Dalle 16:00, l’Auditorium ospiterà un momento di confronto tra i circoli di Legambiente di Reggio Emilia e altre realtà ambientaliste locali, in collaborazione con il CSV Emilia, per costruire una rete sempre più forte e capace di rendere l’attivismo e l’educazione ambientale una pratica condivisa.

Sera tra poesia e cinema

La parte conclusiva della giornata sarà dedicata ai nuovi linguaggi dell’attivismo e alla Generazione Z. Alle 18:00, l’Auditorium ospiterà il Poetry Slam Ambientale – Open Mic, a cura di Mutuo Soccorso Poetico, uno spazio libero dove cittadini, giovani e artisti potranno condividere poesie e riflessioni su ecoansia, giustizia climatica e futuro del pianeta.

Dopo un aperitivo vegano, alle 21:00, la rassegna si concluderà con la proiezione del documentario “Bigger Than Us – Un mondo insieme”. La pellicola racconta il viaggio potente di giovani attivisti che, in ogni angolo del globo, stanno costruendo soluzioni concrete per salvare il pianeta, lasciando un messaggio di profonda ispirazione a fare la propria parte.

A tavola con noi (sostenibili e conviviali)

Non c’è festa senza buon cibo! Saremo felici di condividere gratuitamente con voi il pranzo (alle ore 13.00) e la cena a buffet (alle ore 20:00).

“Questi trent’anni non rappresentano solo un traguardo da festeggiare, ma una consapevolezza” dichiarano i volontari di Legambiente Reggio Emilia “Non serve essere eroi, serve avere il coraggio di proteggere ciò che si ama. Il futuro non è un destino scritto, è una scelta che facciamo ogni mattina: quella di prenderci cura del nostro pianeta e non restare a guardare, ma di esserci davvero, per noi e per chi verrà dopo di noi”.

Ingresso gratuito. Prenotazioni per pranzo e aperitivo obbligatorie.

Per informazioni: email: segreteria@legambientereggioemilia.it

sito web: www.legambientereggioemilia.it

Social: Facebook e Instagram: @legambientereggioemilia