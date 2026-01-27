

Sabato 31 gennaio, alle 21:00, Ezio Greggio andrà in scena al Teatro Comunale di Bagnolo in Piano con “Una vita sullo schermo”.

Greggio, personaggio amatissimo dal pubblico, porta in scena uno spettacolo in versione estiva destinato successivamente ai grandi teatri italiani. In questo “One Man Show” il pubblico troverà la storia della tv italiana di ieri e di oggi attraverso i suoi monologhi sferzanti, le parodie di famosi personaggi della tv e della politica e alcuni tra i suoi numeri più conosciuti come l’Asta Tosta col mitico quadro del maestro Teomondo Scrofalo. In scena attraverso l’ausilio di un grande schermo ledwall, Ezio con la sua satira ed il suo stile personale graffiante ed ironico scherza e diverte il pubblico parlando di televisione, di politica, di sport e della società italiana di ieri e di oggi. Racconta poi aneddoti esilaranti di fatti ed incontri estremamente divertenti che gli sono capitati in Italia e negli Statti Uniti…

Info e prenotazioni: 366.320.6544