Con quattro nuovi spazi in città per incontrarsi, leggere e studiare prende il via, lunedì 2 febbraio, “Tavolini” il progetto promosso dalla Biblioteca Loria che mette a disposizione di studenti e lettori nuove sale per lo studio e la lettura grazie alla collaborazione con le associazioni di promozione sociale Guerzoni, Losi, Graziosi e Mattatoyo che hanno risposto all’avviso pubblico aperto lo scorso dicembre.

Nell’ambito del progetto “Tavolini. Incontrarsi e studiare nei quartieri e nelle frazioni di Carpi”, studenti e lettori potranno utilizzare, gratuitamente e senza necessità di sottoscrivere la tessera associativa, le sale messe a disposizione dai circoli prevalentemente negli orari di chiusura della Biblioteca Loria (che il lunedì apre alle 15, ed è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 20), ampliando così, di fatto, le fasce orarie in cui avere luoghi per studiare e socializzare: il circolo Guerzoni (via Genova 1) mette a disposizione le sale il lunedì, dalle 8.30 alle 12; il Graziosi (via Sigonio 25) il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 12; il Mattatoyo (via Rodolfo Pio 4) il lunedì dalle 10 alle 15; il Bruno Losi (via Medaglie d’Oro 2) il giovedì sera, dalle 18 alle 22.

“Con questo progetto sperimentale – afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Carpi Giuliano Albarani – intendiamo arricchire ulteriormente la nostra risposta ai bisogni crescenti e stratificati di luoghi di incontro, di studio e di lettura, a fianco e insieme alle biblioteche. Dopo la sottoscrizione diffusa del Patto per la lettura, la disponibilità di spazi offerta da soggetti del terzo settore è un altro tassello nella costruzione di una ‘città che legge’ in cui socializzazione, acculturazione e formazione vanno di pari passo e si intrecciano”.

Il progetto di ampliamento dei servizi bibliotecari prosegue come sperimentazione fino al 31 agosto 2026, coprendo sia l’anno scolastico sia il periodo estivo, e terminerà con una valutazione dei risultati alla base delle successive decisioni.