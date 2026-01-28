

Venerdì 30 gennaio, alle 17, la Sala del Planisfero della biblioteca Panizzi ospita la presentazione del secondo volume dell’Edizione Nazionale delle Opere di Cesare Zavattini, dedicato ai soggetti e alle sceneggiature realizzati per il cinema. Interverranno i curatori Nicola Dusi e Livio Lepratto, insieme al gruppo di ricerca di Unimore. Maria Doina Mareggini, Luca Conte e Daniela Regnoli, proporranno un reading che darà voce ai testi e ai materiali zavattiniani. L’incontro sarà introdotto da Alberto Ferraboschi responsabile della biblioteca Panizzi e da Giorgio Zanetti di Unimore, presidente dell’Edizione Nazionale delle Opere di Cesare Zavattini.

Il volume presenta una selezione di soggetti, stralci di sceneggiature, trattamenti e scalette di film scritti da Zavattini e realizzati da diversi registi, corredati da schede storico-critiche e da note filologiche e genetiche che documentano le varianti conservate presso l’Archivio Cesare Zavattini della biblioteca Panizzi. L’Archivio custodisce materiali relativi a circa duecentotrenta film firmati da Zavattini, da solo o in collaborazione. Dopo il primo volume, dedicato in larga parte ai progetti non realizzati, questo secondo tomo pubblica il materiale relativo a quarantasei film, selezionati tra i più significativi del suo percorso creativo, nati da soggetti originali o rielaborati in fase di sceneggiatura. I testi dialogano inoltre con i documenti originali digitalizzati, consultabili sul portale online dell’Edizione Nazionale.

Nel volume vengono analizzati alcuni dei titoli fondamentali della storia del cinema italiano e internazionale, tra cui “Sciuscià”, “Ladri di biciclette”, “Miracolo a Milano”, “Umberto D.”, “Bellissima”, “La ciociara”, “Ieri, oggi, domani”, “I sette fratelli Cervi” e molti altri, offrendo uno sguardo approfondito sul contributo di Zavattini alla scrittura cinematografica del Novecento. Pensato sia per studiosi e studiose dell’opera zavattiniana sia per un pubblico più ampio, comprese le scuole e i lettori curiosi, il volume si affianca a percorsi di approfondimento tematici disponibili sul portale dell’Edizione Nazionale.

***

Nuovo appuntamento, venerdì 30 gennaio, con la rassegna “Giovani in biblioteca”, il progetto che invita le nuove generazioni a vivere le biblioteche di Reggio Emilia come luoghi di incontro, confronto e cultura contemporanea.

Venerdì la biblioteca Ospizio ospiterà, dalle 19, “Pop Generation: la vita nei manga e i manga nella vita”, un momento di dialogo e condivisione con Paolo La Marca, per esplorare come le narrazioni del fumetto giapponese influenzino le esperienze quotidiane, i linguaggi e la visione del mondo di chi le legge.

La serata si aprirà alle ore 19 con un aperitivo, seguito da una chiacchierata informale che attraverserà storie, personaggi e temi dei manga, mettendo in relazione la cultura pop giapponese con la crescita personale e l’immaginario delle nuove generazioni.

Paolo La Marca è studioso di lingua e letteratura giapponese. Laureato in Lingue e civiltà orientali e dottore di ricerca in Civiltà, culture e società dell’Asia e dell’Africa presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ha dedicato i suoi studi alle forme narrative giapponesi contemporanee, con particolare attenzione alle produzioni digitali e al rapporto tra letteratura e nuovi media. Ha svolto attività di ricerca e approfondimento in Giappone, tra Osaka e Tokyo, grazie anche a una borsa di studio della Japan Foundation. I suoi interessi di ricerca includono la letteratura giapponese moderna e contemporanea e la storia del manga, ambito in cui si occupa dei rapporti di interscambio tra fumetto e letteratura. È direttore e curatore delle collane manga Gekiga e Doku per Coconino Press ed è socio Aistugia.

L’iniziativa fa parte della rassegna Giovani in Biblioteca, un progetto realizzato con il contributo del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, nell’ambito delle iniziative per l’Anno europeo dei giovani, promosso dal Comune di Reggio Emilia e dalla Biblioteca Panizzi, in collaborazione con Istoreco e Mondinsieme, a cura di Arci Reggio Emilia.

L’ingresso è libero. Per maggiori dettagli su eventuali iscrizioni e orari: www.bibliotecapanizzi.it e sui canali social della biblioteca.