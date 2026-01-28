

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



“Meglio dottore, che calciatore. Parola di Mister”. Cosi l’attaccante del Modena Luca Zanimacchia, presente insieme al compagno centrocampista Luca Magnino, ha catturato subito l’attenzione degli studenti delle classi 4A.4C e 3B dell’Ipsia “F.Corni” questa mattina nel corso di una sessione dell’Assemblea d’istituto in viale Tassoni 3. Ricordando la frase che un allenatore di Zanimacchia aveva pronunciato ai tempi della squadra giovanile degli esordi, i due calciatori gialloblu hanno invitato i ragazzi a “non mollare mai le proprie passioni e a coltivarle insieme allo studio, senza mai trascurarlo o sacrificarlo”.

“Coltivate sempre e comunque i vostri talenti, in qualunque ambito essi siano. Ognuno di noi ha qualcosa da esprimere, bisogna credere in questo qualcosa, andare sempre avanti e portare avanti con passione, sacrificio e costanza quelle che sono le nostre le nostre doti e le nostre qualità migliori”, ha aggiunto Luca Magnino.

Alle domande dei ragazzi, anche le più curiose, i due calciatori canarini hanno risposto con estrema disponibilità, ammettendo entrambi la fede rossonera (“ma prima di approdare al Modena”- hanno specificato) e affermando che giocare al Braglia (“uno stadio bellissimo” ) è per tutte e due “sempre una grande emozione; il pubblico è sempre molto partecipe ed è una grande gioia vedere lo stadio sempre pieno”. Inevitabili le domande sui calciatori più ammirati: per Zanimacchia, Ronaldo e Neymar, mentre da Magnino un diplomatico “…Ci penso e poi rispondo…”.

L’incontro si è concluso con le foto di rito e l’invito a seguire la squadra cittadina durante le varie fasi del campionato di serie B. Invito accettato, esclusi gli studenti, soprattutto della parte est della provincia, a ridosso del Panaro che invece, senza esitazione, hanno fatto professione di fede rossoblu.