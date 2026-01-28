

Rafforzare la digitalizzazione degli uffici giudiziari e sostenere il lavoro quotidiano di chi opera a tutela dei diritti dei minori. È questo l’obiettivo della cessione gratuita di dispositivi informatici dalla Regione al Tribunale per i Minorenni di Bologna, formalizzata nell’ambito del Patto per la Giustizia, tavolo interistituzionale coordinato dal Comune di Bologna per una giustizia più efficiente, efficace, integrata, digitale e vicina ai cittadini.

La dotazione comprende 8 pc portatili, 8 mini pc desktop, 8 monitor da 22 pollici e 4 smartphone, beni regionali dichiarati fuori uso ma ancora pienamente funzionanti, messi a disposizione per migliorare l’operatività degli uffici e favorire l’innovazione tecnologica del sistema giudiziario.

La consegna simbolica dei dispositivi si è svolta negli uffici della Terza Torre della Regione, a Bologna, da parte dell’assessora regionale all’Agenda digitale, Legalità e Contrasto alle povertà, Elena Mazzoni, alla presidente del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna, dott.ssa Gabriella Tomai. Presente anche la dirigente amministrativa, dott.ssa Luciana Sileo e il Magrif del Tribunale, dott.ssa Giulia Ferratini, oltre all’avvocato Giovanni Berti Arnoaldi Veli, coordinatore del Patto per la Giustizia, promotore dell’iniziativa.

“La trasformazione digitale della pubblica amministrazione passa anche da azioni concrete come questa- sottolinea l’assessora Mazzoni-. Riutilizzare in modo intelligente dotazioni informatiche ancora funzionanti significa generare valore pubblico, rafforzare l’efficienza degli uffici giudiziari, sostenere il lavoro quotidiano di chi tutela i diritti dei più giovani e contribuire a rendere i servizi della giustizia più moderni, accessibili e vicini alle cittadine e ai cittadini, in particolare di chi si trova in condizioni di fragilità”.

“L’iniziativa che oggi trova compimento- afferma la presidente del Tribunale, la dottoressa Tomai- si colloca all’interno del più generale obiettivo di implementazione del Processo civile telematico introdotto di recente negli Uffici minorili ponendosi come modello di una fruttuosa sinergia interistituzionale”.

Il Patto per la Giustizia

La donazione dei dispositivi dà attuazione agli impegni previsti dal Patto per la Giustizia, sottoscritto tra Regione, Comune e Città Metropolitana di Bologna, ministero della Giustizia e tutte le istituzioni giudiziarie del territorio bolognese, che promuove anche lo scambio e la messa a disposizione di beni strumentali per sostenere l’attività giudiziaria, con particolare attenzione a hardware e software.

Nell’ambito del citato patto, la cessione dei beni è stata disposta a seguito della manifestazione di interesse da parte del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna, ed è regolata dalla normativa regionale che consente la cessione gratuita di beni mobili dichiarati fuori uso a enti pubblici operanti sul territorio. I dispositivi, completamente ammortizzati e privi di copertura manutentiva, vengono così restituiti a nuova utilità, evitando sprechi e contribuendo a un uso più sostenibile delle risorse pubbliche.