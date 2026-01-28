

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Facilitare gli spostamenti all’interno del territorio metropolitano per partecipare a eventi culturali, è l’obiettivo del progetto “Take a train – Viaggio musicale dalla città all’Appennino”. Il primo appuntamento è in programma sabato 31 gennaio e prevede due concerti, uno a Bologna alle ore 18.30 all’exDynamo, il viaggio in treno accompagnati dalla musica dal vivo e l’arrivo a Lama di Reno (Marzabotto) per assistere al concerto in programma al Cellulosa alle ore 21. Il rientro a Bologna avviene con l’autobus.

Le altre date in programma sono sabato 21 febbraio e sabato 21 marzo. Ogni appuntamento prevede: alle ore 18.30 concerto all’ExDynamo, alle ore 20.17 treno con concerto e alle ore 21 concerto al Cellulosa.

Nato da un’idea di Lo Scoiattolo Cooperativa Sociale, Re-Esistente Società Cooperativa, Ozono Factory, il progetto è promosso dalla Città metropolitana di Bologna e dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Comune di Marzabotto, Trenitalia Tper, Bologna Welcome-eXtraBO, e mira a rendere strutturale questa prima esperienza, trasformandola in un servizio a disposizione di chi, pur vivendo in città, vuole raggiungere concerti o spettacoli nel territorio metropolitano utilizzando il trasporto pubblico.

“Come Amministrazione metropolitana riteniamo importante fornire a cittadini e cittadine la possibilità di poter fruire degli eventi culturali sul territorio anche attraverso il trasporto pubblico. Questo rende la partecipazione alle iniziative più sostenibile dal punto di vista ambientale e aumenta la socialità, vivendo insieme ad altre persone non solo l’evento, ma anche il percorso”, dichiarano Simona Larghetti, consigliera metropolitana alla Mobilità sostenibile e Debora Badiali, Sindaca di Budrio a supporto del Sindaco metropolitano per i Distretti Culturali.

“Questo progetto è una bellissima occasione per unire la città all’Appennino, facendo vivere alla città metropolitana un’esperienza nuova e divertente, con un percorso in cui ci si immerge nella musica, scoprendo due spazi che sono innovativi laboratori artistici, sociali e culturali. – commenta Valentina Cuppi, sindaca del Comune di Marzabotto e presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese – È un format che parte con l’Appennino ma potrà essere poi replicato in altre zone, con l’intento di far percepire sempre di più che Bologna non è solo centro, ma un’area metropolitana piena di ricchezza, in cui tutti i distretti culturali dialogano e offrono opportunità ed esperienze culturali e artistiche ovunque”.

Il biglietto è acquistabile online sul sito di eXtraBO.

Costi: € 25 intero; € 1,80 ridotto bambini dai 4 agli 11 anni; gratuito per bambini 0-3 anni.

Per le persone con disabilità in possesso di disability card e un accompagnatore è previsto un prezzo ridotto al 50%. Per prenotare scrivere a extrabo@bolognawelcome.it.

In fase di prenotazione è possibile anche acquistare il biglietto di ritorno a Bologna con servizio bus Trenitalia Tper.

Il costo del biglietto comprende:

Concerto presso ExDynamo

Biglietto del treno da Bologna a Lama di Reno

Concerto sul treno

Concerto presso Cellulosa



I luoghi

ExDynamo (via dell’Indipendenza, 71z – Bologna), dove “ex” sta per “experimental” è un centro culturale e sociale in dialogo con Bologna e con l’intera area metropolitana, una Velostazione, dove stare, fermarsi per ripartire, un hub culturale, snodo della mobilità sostenibile, presidio territoriale aperto ai linguaggi della musica, dell’arte e della cittadinanza attiva.

Cellulosa (via Lama di Reno 30, loc. Lama di Reno – Marzabotto) è uno spazio polifunzionale e sperimentale di rigenerazione urbano-industriale, gestito dalla Cooperativa Sociale Lo Scoiattolo, tra l’Appennino e Bologna. Riunisce in un unico luogo un laboratorio socio-occupazionale per giovani adulti con diverse abilità, una bottega alimentare biologica e di prossimità, un’osteria sociale e un palcoscenico dedicato alla cultura, alla musica e al teatro. Un ambiente inclusivo e dinamico, dove socialità, gusto e creatività si intrecciano.



Programma

31 gennaio

18.30 concerto presso ExDynamo – Chiara Zaccaria – arpa/elettronica

20.17 treno con concerto

21.00 concerto presso Cellulosa PICK N BOW – Virginia Sutera (violino) e Samuele Rampani (chitarra)

21 febbraio

18.30 concerto presso ExDynamo – JOHN DE LEO e Fabrizio Tarroni (chitarra)

20.17 treno con concerto

21.00 concerto presso Cellulosa di Luisa Cottifogli (voce) e Enrico Guerzoni (violoncello)

21 marzo

18.30 concerto presso ExDynamo – METAMECCANICI – Angelo Trabace, Sebastiano de Gennaro, Alessandro Trabace

20.17 treno con concerto

21.00 concerto presso Cellulosa GuerzonCellos – Enrico e Tiziano Guerzoni (violoncello)

Fonte: Ufficio Stampa Città Metropolitana di Bologna