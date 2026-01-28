Cielo in prevalenza molto nuvoloso, con deboli precipitazioni intermittenti ed irregolari sul settore più occidentale e sulla fascia appenninica. Fenomeni in esaurimento entro il pomeriggio con le ultime piogge residue sulla Romagna e quota neve superiore ai 1000/1200 metri. Ampie schiarite in serata sulle pianure.
Temperature minime in calo, con valori attorno a 2/4 gradi. Massime perlopiù stazionarie sul settore centro-occidentale, in lieve calo sulla costa, comprese tra 8/10 gradi. Venti deboli da direzione variabile. Mare poco mosso.
(Arpae)