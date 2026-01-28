

Prende il via domenica 1 febbraio (ore 16) L’ora della Musica, tra gli appuntamenti più attesi dell’anno nella vita musicale reggiana. L’edizione numero 44 di questa storica rassegna voluta dal Conservatorio Peri-Merulo, e realizzata in collaborazione con la Fondazione I Teatri e i Musei Civici, propone dodici concerti che vedranno protagonisti alcuni tra i migliori allievi del Conservatorio. La nuova edizione moltiplica i luoghi dei concerti in cui i reggiani potranno ascoltare alcune tra le pagine più celebri dei repertori strumentali e vocali, e quindi oltre all’Auditorium Masini del Conservatorio e alla Sala degli specchi del Teatro Valli, già presenti nelle passate edizioni, L’ora della musica 2026 troverà una nuova cornice con il suggestivo Portico dei Marmi, a Palazzo dei Musei, e nella Sala delle Carrozze del Conservatorio di via Alighieri.

“La rinnovata collaborazione con la Fondazione I Teatri e con i Musei civici – dice Michele Montanari, presidente del Conservatorio di Reggio e Castelnovo né Monti – mette al centro il rapporto tra i musicisti del Peri-Merulo, la città e alcuni dei suoi luoghi più belli e interessanti. Non è un caso che questo accada proprio grazie alla musica e in particolare grazie a giovani musicisti di valore che oggi si affacciano su palcoscenici di prestigio. Il nostro invito è quello di venire ad ascoltarli e sostenerli in questo percorso culturale”.

“La rassegna – spiega direttore del Conservatorio, Imerio Tagliaferri – si conferma come uno degli appuntamenti più significativi e longevi della vita culturale del Conservatorio, testimonianza di una tradizione viva e in continua evoluzione. Un percorso che, nel corso degli anni, ha saputo rinnovarsi mantenendo salda la propria identità e il proprio radicamento nel territorio. Anche per questa edizione, L’Ora della Musica si presenta alla città con appuntamenti nei quali gli studenti saranno protagonisti di programmi ampi e articolati, capaci di attraversare epoche, linguaggi e stili: dal repertorio barocco alla musica contemporanea, dal tango all’opera, in un dialogo costante tra tradizione e presente. La Rassegna si propone così come un vero e proprio itinerario musicale, artistico e culturale, che accompagna il pubblico in un viaggio nel tempo e nello spazio. Un ringraziamento va agli studenti, che con impegno e dedizione stanno preparando i programmi, e a tutti i docenti che li affiancano con competenza e passione, contribuendo in modo determinante alla qualità artistica e formativa dell’iniziativa”.

Domenica 1 febbraio (ore 16) all’Auditorium Masini (via Alighieri, 11) aprirà la rassegna Tangofonia Orchestra, Ensemble del laboratorio di tango e musica argentina del Conservatorio diretto dal maestro Mariano Speranza. L’orchestra riunisce allievi e studenti del Conservatorio Peri-Merulo insieme a musicisti esterni di diversa formazione, dando vita a un ensemble aperto e dinamico, fondato sul dialogo costante tra formazione accademica ed esperienza professionale. Tangofonia si dedica allo studio, all’interpretazione e alla valorizzazione del tango e della musica di tradizione popolare argentina, con particolare attenzione alla pratica d’insieme, alla ricerca stilistica e all’approfondimento interpretativo. Il progetto è coordinato e promosso da Mirko Ferrarini, docente di fisarmonica. Il calendario della rassegna all’Auditorium Masini proseguirà domenica 8 febbraio (ore 16) con I Barocchisti Italiani, con Karola Cucuzza, Maya Boiardi, Filippo Maturani, Svitlana Tarubarova violini; Francesca Secchi, Emma Mazzacani, Lorenzo Pancaldi, Francesca Tedde viole; Eugenio Di Nisio, Emanuele Bani violoncelli; Samuele Grandi contrabbasso; Alina Trush clavicembalo. Musiche di A. Corelli, A. Vivaldi, J. S. Bach. Domenica 15 febbraio (ore 16) le musiche di Fauré e Prokofiev interpretate dai violinisti Pietro Bolognini e Paola Volpi insieme alla pianista Mari Fujino.

Ad eccezione dei tre concerti della Sala degli Specchi, dove i biglietti sono acquistabili online dal sito www.iteatri.re.it oppure alla biglietteria dei Teatri, gli eventi saranno ad ingresso libero.