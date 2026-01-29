

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



“In questi mesi, contrariamente a quanto talvolta rappresentato nel dibattito pubblico, i Comuni soci e l’azienda hanno proseguito con continuità il lavoro di confronto e di approfondimento attraverso numerosi incontri e interlocuzioni istituzionali, anche con la Corte dei Conti, con l’obiettivo di operare e prendere decisioni nella massima trasparenza e nel pieno rispetto del quadro normativo.

Un passaggio centrale di questo percorso è rappresentato dal nuovo Patto di Sindacato: a partire da novembre 2025 è stato avviato un lavoro strutturato su questo documento, che oggi si trova in una fase avanzata di rifinitura. L’intenzione dei Sindaci soci è di portarlo all’attenzione dei Consigli comunali nelle prossime settimane.

Il Patto di Sindacato è un elemento fondamentale per garantire stabilità, controllo pubblico e chiarezza nella governance del gruppo, in vista della naturale scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione, assicurando così la piena agibilità nella nomina di un nuovo CdA, che sia espressione del Patto stesso, e la messa in sicurezza dei prossimi affidamenti, in particolare per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

Il futuro del gruppo Aimag rimane una priorità per tutti i Comuni soci e per questo i sindaci chiederanno di costituire un tavolo di lavoro a trazione pubblica, insieme all’azienda, per individuare le opzioni e definire le soluzioni da percorrere. Soluzioni che dovranno necessariamente tenere conto del recente parere della Corte dei Conti, delle condizioni economiche del gruppo e del contesto in cui opera, perseguendo, anche in questa fase, il massimo interesse pubblico.

I sindaci soci confermano infine la volontà di continuare a operare con responsabilità, coesione e senso istituzionale, consapevoli dell’importanza strategica di Aimag per i territori, per i servizi essenziali e per le comunità amministrate”.

(Francesca Silvestri, sindaca di Bastiglia – Tania Meschiari, sindaca di Bomporto – Viviana Bertazzoni, sindaca di Borgo Carbonara – Alberto Borsari, sindaco di Borgo Mantovano – Daniela Tebasti, sindaca di Campogalliano – Monja Zaniboni, sindaca di Camposanto – Riccardo Righi, sindaco di Carpi – Stefano Venturini, sindaco di Cavezzo – Marika Menozzi, sindaca di Concordia S/S – Alberto Calciolari, sindaco di Medolla – Letizia Budri, sindaca di Mirandola – Claudio Bavutti, sindaco di Moglia – Enrico Diacci, sindaco di Novi di Modena – Fabio Zacchi, sindaco di Poggiorusco – Gloriana Dall’Oglio, sindaca di Quistello – Michele Goldoni, sindaco di San Felice sul Panaro – Auro Codifava, sindaco di S. Giacomo delle Segnate – Angela Zibordi, sindaca di S. Giovanni del Dosso – Veronica Morselli, sindaca di San Possidonio – Sauro Borghi, sindaco di San Prospero – Caterina Bagni, sindaca di Soliera)