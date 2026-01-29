

Un altro venerdì sera all’insegna dell’offerta teatrale di qualità. A pochi giorni dalle celebrazioni del Giorno della Memoria, lo ZolAuditorium, domani 30 gennaio alle ore 21.00, ospita Sandro, produzione inserita nella rassegna Un Teatro per… pensare.

Lo spettacolo è interpretato da Andrea Santonastaso e dedicato alla figura di Sandro Pertini, uno dei protagonisti più amati e riconoscibili della storia repubblicana italiana.

Di Pertini restano immagini indelebili, fissate nella memoria collettiva attraverso frammenti televisivi che hanno accompagnato momenti cruciali della nostra storia recente. Immagini che raccontano non solo il Presidente della Repubblica nel suo ruolo istituzionale, ma soprattutto l’uomo: portatore di una profonda umanità, forgiata dall’esperienza della lotta partigiana e dalla dura prigionia sotto il fascismo.

Attraverso una narrazione intensa e rigorosa, Bonazzi, Poli e Santonastaso costruiscono una biografia teatrale che attraversa gli anni Settanta e Ottanta, due decenni fondamentali per comprendere il presente. Anni in cui sono germogliati pensieri, tensioni e valori con cui oggi, più che mai, siamo chiamati a confrontarci.

Sandro è uno spettacolo di grande qualità artistica e civile, capace di emozionare e far riflettere, restituendo al pubblico il ritratto autentico di una figura che continua a vivere nella memoria storica di ciascuno di noi. Un appuntamento per chi ama il teatro che racconta, interroga e lascia il segno.

Con questo spettacolo, la Stagione teatrale 2025 – 2026 prosegue spedita. In totale 28 spettacoli in cartellone, inseriti nelle rassegne.

Lo ZolAuditorium, spazio di cultura del Comune di Zola Predosa e capace di coniugare intrattenimento e qualità artistica, rinnova il suo invito alla convivialità anche con Un calice con l’artista e l’aperitivo in foyer dalle 19.30 (su prenotazione).

Informazioni e biglietteria

I biglietti per gli spettacoli della stagione sono disponibili presso la biglietteria del teatro ogni martedì dalle 11.00 alle 13.00 e online sul sito www.zolauditorium.it

Per informazioni e prenotazioni: 351 7505410

ZolAuditorium – Piazza della Repubblica, 1 – Zola Predosa