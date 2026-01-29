

“Buon Compleanno Andrea” è la giornata di iniziative per ricordare Andrea Purgatori, il suo legame con Bologna e la ricerca della verità sulla strage di Ustica, nell’anniversario della sua nascita.

Le iniziative sono promosse dal Comune di Bologna, in collaborazione con l’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, Cineteca di Bologna e Cucine Popolari, e quest’anno includono la prima edizione del Premio nazionale Purgatori, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Alle 11 un primo momento di ricordo al parco della Zucca davanti al Museo per la Memoria di Ustica, dove il primo febbraio di due anni fa è stato inaugurato “Il Muretto di Andrea”, un’installazione che, attraverso una targa con un QR code, permette ai visitatori di accedere all’archivio dei suoi articoli d’inchiesta sul Corriere della Sera riguardo la strage di Ustica.

Sono previsti gli interventi del sindaco Matteo Lepore, di Federica Mazzoni, presidente del Quartiere Navile, di Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione Parenti Vittime Strage di Ustica, di Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera, di Loris Mazzetti, portavoce di Articolo21, e di Edoardo, Ludovico e Victoria Purgatori.

Alle 13, alle Cucine Popolari di via del Battiferro 2, il pranzo solidale (costo euro 25 a persona – per prenotazioni tel. Sonia 3386735268). In programma i saluti di Mauro Bian, vignettista e autore dell’immagine Buon Compleanno Andrea, Loris Mazzetti, Daria Bonfietti, Edoardo, Ludovico e Victoria Purgatori.

Alle 15.30, in Cappella Farnese a palazzo D’Accursio, in piazza Maggiore 6, la prima edizione del Premio Nazionale Andrea Purgatori. Il premio, dedicato al giornalista scomparso il 19 luglio del 2023, è stato istituito per celebrare il giornalismo d’inchiesta, il rigore professionale e l’indipendenza intellettuale.

Interverranno il sindaco Matteo Lepore, Gessica Allegni, assessora alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Guido D’Ubaldo, presidente dell’OdG Lazio, Andrea Salerno, presidente della Giuria, Edoardo, Ludovico e Victoria Purgatori.

Saranno poi premiati, per le diverse categorie del concorso: miglior giornalista-Carta Stampata Nello Scavo; miglior giornalista-Televisione Sigfrido Ranucci e la redazione giornalistica di Report; miglior giornalista-Documentario Francesca Mannocchi; miglior giornalista d’Inchiesta Under 40 Gabriele Cruciata; miglior sceneggiatore d’inchiesta Sandro Petraglia e Lorenzo Bagnatori.

Seguirà il dibattito sul tema: “Quanto incide sulla democrazia un’informazione controllata?”

“Una stampa libera può essere buona o cattiva, ma senza libertà, la stampa non potrà mai essere altro che cattiva”, Albert Camus.

Infine, alle 20.15, al Cinema Modernissimo, in piazza Re Enzo 3, la proiezione del film Fortapàsc (Italia/2009; 108′); sceneggiatura: Jim Carrington, Andrea Purgatori, Marco Risi, Maurizio Cerino, regia di Marco Risi. Introducono Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, Marco Risi, Daria Bonfietti, Edoardo Purgatori.