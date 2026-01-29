

Casa Corsini, polo dell’innovazione e dell’educazione digitale, del Comune di Fiorano Modenese, propone, nel mese di febbraio, un ricco calendario di appuntamenti gratuiti per bambini e ragazzi, al FabLab Junior, e per giovani dai 18 ai 35 anni, negli spazi del piano superiore della struttura di Spezzano, dedicati al “Made on Monday”.

I laboratori di STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) education puntano a coinvolgere bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni in percorsi di apprendimento attivo, dove la tecnologia diventa uno strumento per stimolare la logica, la manualità e la cooperazione.

Il programma di febbraio si articola in cinque appuntamenti pomeridiani (dalle 17 alle 18), tra robotica, coding e cinema. Le attività sono gratuite, ma per garantire la qualità e il corretto svolgimento dei laboratori, l’iscrizione è obbligatoria alla mail info@casacorsini.mo.it. Il programma del FabLab Junior del mese prevede:

lunedì 2 febbraio, Robo-trottole (10-14 anni), un connubio tra ingegneria e mattoncini LEGO per la creazione di spinner ad alta velocità;

martedì 3 febbraio, torna Music-Bot (6-9 anni), replica straordinaria del laboratorio di gennaio per rispondere all’elevata domanda. Un Family Lab per programmare robot musicali e imparare a comporre melodie insieme alla famiglia;

mercoledì 11 febbraio, Evolution in Motion (6-9 anni), in occasione del Darwin Day, i partecipanti al family Lab realizzeranno un video in stop motion dedicato al tema dell’evoluzione;

martedì 17 febbraio, Corse Strato-Spheriche (10-14 anni), una sfida di robotica e fisica applicata con l’utilizzo degli SpheroBolt su percorsi complessi;

lunedì 23 febbraio, Ingegneria LEGO (6-9 anni), introduzione al coding e all’elettronica tramite i kit LEGO WeDo 2.0.

Particolare attenzione è rivolta ai due Family Lab (3 e 11 febbraio), format progettati per favorire l’apprendimento intergenerazionale. Genitori, nonni e accompagnatori sono invitati a partecipare attivamente, trasformando l’attività educativa in un momento di gioco e scoperta condivisa.

A febbraio parte anche “Made on Monday”, un progetto pensato per dare nuovi spazi ai giovani del territorio e valorizzare Casa Corsini, come luogo di incontro, creatività e partecipazione.

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni e vuole offrire uno spazio gratuito e accessibile dove poter lavorare a idee e progetti, confrontarsi, creare relazioni e costruire reti collaborative.

Dopo un momento iniziale di presentazione del progetto, a febbraio i lunedì, dalle 9 alle 17.30, saranno dedicati ai giovani, alla progettazione, alla tecnologia e alla condivisione. Tutte le attività sono ad accesso libero e gratuito.

Si parte lunedì 2 febbraio alle ore 15, con la proposta del gruppo informale Spezzati per la co-progettazione di un nuovo evento musicale.

Lunedì 9 febbraio, sempre alle 15, il FabLab è aperto per scoprire tutto quello che è possibile costruire con stampanti 3D e lasercutter.

Lunedì 16 febbraio (ore 15), ci si trova per “Atelier dei profumi”, un laboratorio olfattivo per esplorare fragranze e creare essenze uniche.

Infine lunedì 23 febbraio, per tutto il giorno, progettazione libera e coworking: l’intera giornata sarà dedicata ai progetti personali, da portare avanti in un ambiente stimolante.