

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Proseguono le iniziative culturali del ricco programma realizzato dall’Amministrazione comunale in occasione dell’inaugurazione della Biblioteca Cionini.

Domani, venerdì 30 gennaio a partire dalle ore 20,30 in Biblioteca, sarà la volta di Leo Ortolani, maestro del fumetto italiano, protagonista di un incontro serale dedicato all’ironia e al racconto per immagini.

Leo Ortolani nasce a Pisa, trasferitosi a Parma, città da cui è stato definitivamente adottato, disegna e inventa storie fin da sempre. La sua prima storia a fumetti con un senso si intitola IL RAPIMENTO, un giallo lungo due tavole, realizzata a sette anni e che purtroppo è andata persa. Tra le sue storie a fumetti più recenti c’è CINZIA, una commedia sentimentale su una donna transessuale, lunga 230 tavole, realizzata a 51 anni e pubblicata da BAO PUBLISHING.

In mezzo e in coda, ha realizzato diverse altre cose, tra cui una serie intitolata RAT-MAN, uscita in edicola per vent’anni con PANINI COMICS, fumetti di divulgazione scientifica per COMICS and SCIENCE, un libro sui DINOSAURI CHE CE L’HANNO FATTA per le edizioni LATERZA , tre libri per l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) intitolati C’E’ SPAZIO PER TUTTI, LUNA 2069 e BLU TRAMONTO, un mazzo di TAROCCHI e miniserie che hanno calcato le edicole per anni, da STAR RATS a NIGHTMAN, passando per un western spaghetti, MATANA. Ha calcato il palcoscenico con Stefano Bollani, ha scritto uno spettacolo per Arturo Brachetti, ha fatto dei TIK TOK con la figlia Lucy.

La partecipazione all’incontro è gratuita ma su prenotazione sulla piattaforma Eventbrite. Al raggiungimento della capienza massima prevista per la Biblioteca Cionini (via Rocca 19), verrà attivato lo streaming dell’evento presso la Sala Biasin (via Rocca 20). Anche lo streaming sarà con apposita prenotazione (biglietti streaming).