Si svolgerà mercoledì prossimo, 4 febbraio, a partire dalle ore 20 presso la sala conferenze della Polizia Locale in via San Pietro 6, la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo.

Saranno 8 i punti all’ordine del giorno di cui tre interrogazioni.

Si inizierà con le “Comunicazioni del Sindaco” a cui seguirà l’interrogazione a firma del Capogruppo di Forza Italia Davide Capezzera sul tema: “presenza e rapporti del Comune di Sassuolo con associazioni islamiche operanti sul territorio comunale”.

La seconda interrogazione è a firma dei consiglieri Lucenti, Caselli, Giavelli e Anselmi di Fratelli d’Italia avente ad oggetto “Cartelloni pubblicitari lungo le nostre strade”; a cui seguirà quella presentata dagli stessi consiglieri in merito alla volontà dell’Amministrazione relativamente alla destinazione d’uso dell’immobile “I Quadrati” quale

luogo di culto centro islamico dopo i fatti emersi dall’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo.

Al quinto punto del Consiglio Comunale sarà in discussione l’integrazione al Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di consiglio comunale n.85 del 02/12/2003 con l’inserimento dell’art. 46-bis “Divieto di utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici all’interno di tutti i pubblici esercizi, locali pubblici, circoli e strutture ricettive con somministrazione”.

Seguirà l’approvazione della Variazione al bilancio di previsione 2026-2028, cui farà seguito l’esame di un Ordine del Giorno a firma dei consiglieri Capezzera (Forza Italia) e Vandelli (Lega), avente ad oggetto “Rafforzamento delle misure di sicurezza nei locali al chiuso mediante la regolamentazione dell’utilizzo di dispositivi pirotecnici e assimilabili. modifica del regolamento di Polizia Urbana”.

Chiuderà la seduta l’esame di un Ordine del Giorno a firma dei consiglieri Montanari, Roli e Maffei (Pd) avente ad oggetto “Dichiarazione di non gradimento della eventuale presenza di agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) sul territorio nazionale italiano in occasione delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali”.