La sezione di Sassuolo dei Veterani dello Sport organizza, per giovedì 5 febbraio alle ore 19,45 la tradizionale cena di tesseramento 2026, che si terrà presso il ristorante Ca’ Marta. Questa iniziativa rappresenta non solo un momento conviviale, ma anche un’occasione speciale per rafforzare i legami di amicizia e collaborazione fra tutti i soci e simpatizzanti.

Durante la serata, sarà possibile condividere storie ed esperienze legate allo sport, valorizzando il ruolo che quest’ultimo riveste nella vita di ciascuno.

La cena vuole essere un appuntamento significativo per celebrare i valori fondanti dell’associazione: la passione che anima ogni sportivo, la lealtà che guida le azioni e l’impegno civico che contraddistingue ogni attività promossa.

L’evento offrirà inoltre l’opportunità di confrontarsi su progetti futuri e iniziative volte a sostenere la diffusione dello sport come strumento privilegiato di inclusione sociale, di crescita personale e di benessere collettivo.