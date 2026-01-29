

“Lo stanziamento annunciato dal ministero alla Cultura di 6,5 milioni di euro per la riqualificazione di Villa Verdi è una buona notizia. Rinnoviamo pertanto la nostra disponibilità, già formalizzata con una lettera del presidente de Pascale al ministro Giuli ad aprile scorso, a partecipare alla costituzione di una Fondazione per gestire un contesto di beni culturali complesso come quello che custodisce la memoria del grande Maestro di Busseto. Un vero e proprio patto per salvaguardare un luogo unico per il Paese, patrimonio di tutte e tutti, con la collaborazione di Siae, di cui peraltro proprio Giuseppe Verdi fu tra i fondatori. Dobbiamo mettere in campo ogni sforzo per rendere di nuovo fruibile alle cittadine e ai cittadini, oltre che agli studiosi, un luogo che fa parte della nostra identità”.

Così l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, commenta la notizia dell’investimento annunciato pochi giorni fa dal ministero alla Cultura per Villa Verdi.