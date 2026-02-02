

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse dalle prime ore del giorno sul settore centro-occidentale, anche a carattere di rovescio sulle zone del crinale appenninico; spostamento dei fenomeni sul resto della regione nel corso della giornata. La quota neve sarà in rapido rialzo, arrivando ad oltre i 1500 metri sul settore centrale dell’Appennino; saranno tuttavia possibili residui fenomeni di acqua mista a neve o di pioggia congelantesi sui rilievi piacentini a quote collinari nelle prime ore del mattino.

Temperature minime in aumento, con valori compresi tra 4/5 gradi del settore occidentale e 7/8 gradi di quello costiero. Massime in lieve locale aumento, con valori attorno a 6/8 gradi sul settore emiliano e 10/14 gradi su quello romagnolo. Venti moderati sud-occidentali sui rilievi, con rinforzi sulle zone di crinale. In pianura e lungo la costa temporaneamente moderati dai quadranti orientali nel corso della mattina, in attenuazione e in rotazione da ovest dal pomeriggio. Mare tra mosso e molto mosso.

(Arpae)