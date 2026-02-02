

Da oggi, lunedì 2 febbraio, nel comune di Modena il servizio di distribuzione sacchi per la raccolta differenziata, disponibili presso gli esercenti convenzionati, subirà alcune modifiche. I sacchi saranno infatti distribuiti in base alla tipologia di servizio attivo nella zona in cui si trova l’utenza.

Chi risiede in una zona con servizio porta a porta con sacchi (integrale o misto) potrà quindi ritirare il kit completo composto da sacchetti per carta, plastica e organico; mentre chi è servito dai cassonetti o da porta a porta con bidoncini/carrellati ritirerà solo i sacchetti dell’organico. Si ricorda infatti che per conferire carta e plastica nei nuovi cassonetti non è necessario usare i sacchi forniti da Hera. E’ possibile rifornirsi dei sacchetti due volte l’anno.

Per le utenze non domestiche che producono organico, come i ristoranti (a seconda del codice della categoria commerciale riportato in bolletta) saranno disponibili sacchetti compostabili di dimensioni maggiori.

La lista degli esercenti convenzionati è disponibile a questo link La raccolta nel tuo comune MODENA – Gruppo Hera . Per ritirare i sacchi è necessario portare con sé la carta Smeraldo.