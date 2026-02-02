

Centinaia di persone ieri hanno affollato il centro di Castelnovo di Sotto per partecipare alla prima sfilata dell’edizione 2026 del Carnevale.

La kermesse si è aperta con una intensa trattativa che ha avuto come protagonisti la maschera di Donald Trump, presente in municipio accompagnato dalla moglie Melania, il sindaco Francesco Monica e il Castlein, la tradizionale maschera castelnovese che da ieri è il titolare del potere nel Comune per un mese.

In pratica Trump ha chiesto al Castlein di avere la ricetta dello squisito gnocco fritto locale in cambio di una montagna di dollari. Nel caso però, che il nuovo sindaco non dovesse accettare, il presidente Usa ha minacciato di annettere il territorio di Castelnovese agli Usa come 51esimo Stato. Al momento il Castlein ha tenuto il punto e ha preso tempo per riflettere. Tuttavia ogni domenica la trattativa si riaggiornerà e la decisione finale verrà presa nella giornata finale del 22 febbraio.

Nel frattempo, dopo una sfilata in corteo nelle vie del centro insieme ai vincitori della scorsa edizione del “Club 69 Classe 96”, il sindaco e il Castlein sono saliti sul palco di piazza Prampolini per il tradizionale passaggio della chiave della città, che è finita nelle mani di quest’ultimo. Così è ufficialmente iniziato il Carnevale che sarà replicato nelle altre tre domeniche di febbraio: 8, 15 e 22 febbraio.

Le sfilate hanno avuto come protagonisti assoluti i carri giganti realizzati dai volontari durante l’anno nei capannoni di via Prati Landi. Le scuderie hanno quindi iniziato a darsi battaglia per poter alzare il gonfalone 2026. Ecco allora che hanno sfilato i “Club 69 Classe 96” con ““Social Re-Volution. Il regno dei like”; la scuderia “Avis” con “Avanti tutta”; i “Saber” con “The greatest Saber show”; la “Belvedere 3.0” con un carro ispirato al famosissimo cartone animato “One piece”; l’“Olimpia 2” con “Catturati dalla rete”; la “Junior” con “Fiesta de colores: il cuore del Massico”; la scuderia “Montagnola” con “Per un pugno di coriandoli, c’era una volta il west della Montagnola” e la “Fiac” con la mascherata “Le zanzare di Zanzibar”.

Inoltre è stato molto apprezzato dal pubblico il carro realizzato dal gruppo dei ragazzi del Sap, riuniti nella scuderia “Amigos Locos”, che hanno portato in piazza una mascherata dal titolo “Monster Hunter Kapitalistisch”. Era presente anche il carro “C’era una volta Castelwest”, realizzato dai genitori dei bambini che frequentano la scuola d’infanzia Girasole-Palomar.

Hanno sfilato anche l’associazione Botteghe della Rocca, i “Ribelli” con “La grande infornata” e la “Confraternita 109” con “Castel Riders”.

Sia ieri che durante le prossime sfilate ci saranno un parco giochi con gonfiabili, le sculture fatte con i palloncini, il truccabimbi e le bolle giganti di sapone.

Domenica 8 febbraio il Centro teatrale Corniani sarà presente con il suo palcoscenico itinerante a tre ruote e lo spettacolo di burattini. Domenica 15 febbraio ci sarà l’After Carnival party fino a sera con dj Mark Bee. La finale sarà con l’elezione della scuderia vincitrice sarà domenica 22 febbraio.

In tutte le date sarà aperto il Museo della Maschera in municipio, la mostra nella chiesa della Madonna e saranno operativi stand gastronomici con gnocco fritto, patatine e panini.

L’ingresso al Carnevale avrà il costo di 8 euro (ridotto 7 euro) e sarà gratuito per i bimbi fino a 13 anni. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.alcastlein.it.