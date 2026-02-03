

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che un’anziana signora, regolarmente seguita dal Servizio Infermieristico Domiciliare, ha riferito che una persona, dicendo di “essere dell’Ausl”, con tanto di tesserino, ha chiesto di poter entrare per fare verifiche in casa.

“I nostri operatori non fanno verifiche in casa“– ribadisce l’Azienda USL IRCCS –

In un altro caso un signore ha ricevuto una telefonata dall’Azienda USL, da un numero sconosciuto in cui gli è stato detto, da una persona che non si è identificata, che era stato scelto per un sondaggio per i pasti, doveva essere arrivata una lettera tramite posta (MAI arrivata) e chiedendo l’email personale (che saggiamente non è stata comunicata). Si tratta di truffe, purtroppo sempre più frequenti.

“L‘Azienda non fa sondaggi telefonici, gli operatori non si presentano per controllare la casa o qualsiasi altra cosa che non sia stata prenotata o preventivamente concordata”. L’AUSL invita pertanto i cittadini a diffidare, a non fornire dati personali, a non fare entrare in casa persone con richieste non pertinenti.