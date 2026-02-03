

Dal suono dei materiali, alle danze per i bambini più piccoli, ai mattoncini LEGO, con “Un salto in via Goia!” ritornano, giovedì 5 febbraio, dalle 16 alle 18, i pomeriggi di apertura al pubblico degli spazi del Caffarri affidati a Fondazione Reggio Children.

Due ore insieme per apprendere e creare giocando, con visite e laboratori gratuiti dedicati a cittadinanza, bambine, bambini e genitori insieme.

L’edificio di via Gioia 4, connotato dalla facciata e dai silos dipinti da David Tremlett, offrirà diverse possibilità di esplorazione, conoscenza e divertimento grazie ad atelieriste, atelieristi ed esperti dei progetti che lo abitano: Remida, il Centro di Riciclaggio Creativo, scintillae-play and learning in the digital age e il dottorato di ricerca Reggio Childhood Studies.

Dalle 16 alle 18, su prenotazione, ci sarà la possibilità di sperimentare esplorazioni libere e guidate. Le attività guidate e specifiche per età sono: alle 16 e alle 17 “Piccole danze della materia” per bambine e bambini dai 2 ai 4 anni e genitori, dove il linguaggio del movimento incontra la natura dei materiali. Dalle 16 alle 18, con “Apparecchiature speciali”, saranno a disposizione materiali di scarto reinventati per rafforzare la piacevolezza dello stare a tavola, dai 5 anni. Alle 17 e alle 17.45 con “Piano Sonoro”, dai 4 anni, si potrà incontrare il coding creativo di Scratch attraverso interazioni sonore nello spazio. Alle 16.45 “Dentro o fuori la tana?”, per bambini tra i 4 e 6 anni e genitori per esplorare lo spazio della tana attraverso la materia e le trasparenze, nel gioco del vedere ed essere visti.

Tra le attività libere per ogni età, sempre dalle 16 alle 18, “Mondi in costruzione” che invita bambini e bambine e adulti con loro ad osservare, immaginare e costruire assieme con i LEGO; con “Sonorità dei materiali” si potrà conoscere e indagare la voce della materia; insieme a Emma con “Salvato da Remida” si potranno scoprire libri preziosi che sono stati riportati in vita e alla memoria collettiva e che possono essere scambiati con altri libri salvati dai cittadini, alle 17 letture e narrazioni sulla montagna.

L’iniziativa si tiene ogni primo giovedì pomeriggio del mese, con diverse programmazioni. Per iscrizioni: https://bit.ly/aperturaCaffarri