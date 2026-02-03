

Domenica 8 febbraio alle ore 17:00, presso Villa Cuoghi a Fiorano Modenese, Il Tè delle 5 ospita Sandro Ghiani, attore italiano amatissimo dal pubblico, noto per aver partecipato a numerosi film accanto a Lino Banfi, Diego Abatantuono e a molti altri protagonisti del cinema italiano.

Insieme alla moglie Rosa Castrogiovanni, Sandro Ghiani presenterà il libro Pane e zucchero, un racconto poetico e intenso che affronta il tema di una difficile adolescenza. La storia di un ragazzo che non riesce a trovare la propria strada e che, dopo la morte del padre – suo eroe e punto di riferimento – si chiude in un silenzio apatico e doloroso.

La presentazione del libro sarà curata da Tina de Falco, con accompagnamento musicale di Giovanni Pietri, che arricchirà l’incontro con suggestioni sonore e momenti di ascolto.

Sarà un pomeriggio speciale di parole, memoria ed emozioni, in compagnia di un personaggio che il pubblico ha amato sul grande schermo, qui in una dimensione più intima e personale.

L’evento si concluderà con un momento conviviale a base di tè arabo e dolci arabi, per condividere insieme storie, sapori e convivialità.

Organizzazione a cura dell’Associazione Artistico Culturale INarte.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.