Il sindacato Filcams Cgil di Modena lancia un segnale di allarme rispetto alle crescenti prevaricazioni in ambito di lavoro nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO), negli esercizi del settore turismo e dei servizi e avverte che si aprirà una nuova stagione di contrasto contro condizioni di lavoro sempre più precarie e disumanizzanti.

Sotto inquadramenti diffusi, turnazioni estreme, orari spezzati e imprevedibili, carenza cronica di riposi compensativi, mancanza di rispetto dei contratti collettivi nazionali, lavoro nero, straordinari non retribuiti e applicazioni di contratti pirata: queste sono le realtà che tante lavoratrici e lavoratori soprattutto giovani, affrontano ogni giorno nel settore commercio, turismo e servizi e che denunciano sempre più frequentemente presso gli uffici sindacali. A ciò si aggiunge l’obbligo, per molti nuovi assunti della GDO, di lavorare ogni domenica e festivo, comprimendo ulteriormente la possibilità di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per migliaia di persone in provincia. Risultato? Una vita senza tempo per la famiglia, per sé stessi, per la propria salute, il tutto quando basterebbe avere un’organizzazione del lavoro migliore e meglio retribuita invece di continuare a far cassa comprimendo diritti e salari.

Il sindacato Filcams Cgil è in prima linea contro le ingiustizie e la precarietà, e per riportare al centro la dignità e i diritti del mondo del lavoro. E’ una battaglia che muove il sindacato a livello nazionale con una campagna specifica che ha preso il nome di “Bad Work, no future” che mira a rimettere al centro l’umanità del lavoro, partendo dall’ascolto di chi oggi è sfruttato e invisibile ponendo l’attenzione su un maggiore equilibrio tra tempi di vita e di lavoro, l’aumento di ore per i part time involontari che oggi non producono salari adeguati e il contrasto all’estrema flessibilità che spinge a cambiare gli orari di continuo.

La Filcams Cgil di Modena rilancia quindi una grande stagione di vertenzialità. “Da circa un anno – dichiara Cinzia Pinton della segreteria Filcams Cgil Modena con delega alla GDO e mercato del lavoro – stiamo raccogliendo tra lavoratrici e i lavoratori diverse segnalazioni e denunce che ci raccontano condizioni di lavoro al limite della sopportazione e della dignità umana. I nostri funzionari delle Camere del lavoro di Modena e provincia stanno assistendo lavoratrici e lavoratori accompagnandoli nelle denunce di abusi e discriminazioni presso l’Ispettorato del lavoro e gli studi degli avvocati convenzionati con la Cgil – continua Pinton – Lo dico con forza e convinzione: andremo in tutti quei luoghi di lavoro dove germogliano irregolarità e soprusi. Siamo e saremo al fianco di chi vorrà continuare a denunciare insieme a noi, di chi soffre, si sente solo e ha bisogno di aiuto: non lasceremo indietro nessuno”.

“Servirebbe un intervento normativo che ponga limiti a certi atteggiamenti, – aggiunge Thomas Bonacini della segreteria Filcams Cgil Modena con delega a ristorazione e turismo – ma non può venir meno la responsabilità delle imprese nel tutelare la dignità di lavoratrici e lavoratori. Siamo pronti a riaprire il confronto a livello locale sugli orari commerciali, l’organizzazione del lavoro, il coinvolgimento delle istituzioni politiche, anche e soprattutto dove si raccolgono segnalazioni di dubbia legalità”.

La Filcams guarda con interesse anche alla discussione sulla settimana corta di lavoro come obiettivo strategico per migliorare la qualità della vita delle persone, consentendo anche la formazione retribuita durante l’orario di lavoro a parità di salario, formazione sempre più necessaria nella transizione tecnologica in atto, soprattutto nella GDO.

La Filcams Cgil Modena invita tutte le lavoratrici e i lavoratori della GDO, del turismo e dei servizi – in particolare chi oggi vive le condizioni peggiori, i più giovani, i precari, i part-time involontari – a rivolgersi al sindacato, a non restare soli, e ad avviare insieme una campagna di vertenze che metta fine agli abusi e riporti rispetto nei luoghi di lavoro.