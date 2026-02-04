

In occasione del Giorno del Ricordo, venerdì 6 febbraio alle ore 20.30 il Castello di Formigine ospiterà la presentazione scenica tratta da “La capra vicino al cielo” di Pietro Tarticchio. L’interpretazione è a cura di Simone Maretti, con suggestioni musicali di Simone Di Benedetto.

Una lettera e dei libri. È un’eredità imprevista quella che Lamberto Maria Giraldo, storico dell’arte, giornalista e docente della Columbia University, riceve da Gabriele, l’amico istriano, con il quale ha condiviso un’amicizia fatta di silenzi e di lunghi percorsi in bicicletta. La lettera diventa il biglietto per un viaggio a ritroso nel tempo, nella storia martoriata dell’Istria e della sua gente alla ricerca di un segreto che è da sempre sotto gli occhi di tutti. Che cosa significa la capra abbarbicata su un cocuzzolo nell’emblema istriano? Per scoprirlo Lamberto deve tornare nei luoghi dell’infanzia di Gabriele, alla ricerca di Quinto, il pastore-filosofo che, forse, custodisce il segreto di quel simbolo. Il viaggio nel passato dell’amico perduto lo porterà nel cuore del destino di un popolo: dai miti antichi alla tragedia delle foibe, alla guerra, alle ferite mai sanate dell’esodo. Storia e leggende, dolori individuali e collettivi si intersecano in una trama in cui si annodano realtà e fantasia per comporre un disegno che parla di umano e divino.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.