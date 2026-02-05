

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



EasyPark, l’app per la sosta più diffusa in Italia e in Europa, è ora attiva anche a Maranello e va ad aggiungersi agli altri metodi di pagamento più tradizionali: in particolare, la novità riguarda le aree di parcheggi a pagamento situate in Via Dino Ferrari nei pressi del Museo Ferrari.

EasyPark consente agli automobilisti di pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone: grazie alla possibilità di prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi, o di interromperla anticipatamente al rientro in auto, il pagamento sarà dunque riferito al tempo effettivo della propria permanenza, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale.

“Riteniamo sia un servizio utile – sottolinea Juri Fontana, assessore al Turismo di Maranello -, soprattutto per i tanti visitatori del Museo Ferrari e per i turisti che la nostra città accoglie ogni giorno. EasyPark rappresenta senz’altro un’opzione in più per chi raggiunge Maranello in auto, dando a tutti la possibilità di gestire la sosta a pagamento in modo ‘chirurgico’, immediato e senza dover ricorrere a contanti e monetine, modalità che comunque resteranno disponibili”.

“Siamo lieti che il nostro servizio, già attivo in migliaia di comuni in Italia e all’estero, sia ora disponibile anche a Maranello – afferma Giuliano Caldo, Regional Director Southern Europe di Arrive – una città che vanta una forte vocazione turistica e un flusso costante di visitatori. La nostra app porta i benefici della digitalizzazione nella quotidianità, consentendo agli automobilisti di gestire le operazioni di sosta in modo più facile, comodo e veloce”.

Per utilizzare EasyPark, è necessario scaricare l’app dagli store Apple e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di pagamento, anche prepagata.

Ulteriori informazioni e costi del servizio sono indicati sul sito web all’indirizzo https://www.easypark.com/it-it.

EasyPark, parte della piattaforma globale di mobilità ‘Arrive’, è il principale fornitore di soluzioni intelligenti per la sosta e la mobilità in Europa: è presente in oltre 4.000 città in più di 20 Paesi. In Italia l’app è attiva in 1000 comuni, tra i quali Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Palermo e Catania.