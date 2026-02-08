

Diecimila presenze in due giorni, complice anche il bel tempo: Castelfranco Emilia ha celebrato con grande partecipazione la quinta edizione di “Ciocco C’è”, il Festival del Cioccolato che nel primo fine settimana di febbraio ha animato il centro storico con stand, laboratori, show cooking ed eventi per tutte le età. Un appuntamento ormai consolidato nel calendario cittadino, capace di crescere anno dopo anno e di trasformare la città in un grande spazio di incontro, gusto e socialità.

L’inaugurazione ufficiale si è svolta sabato mattina in piazza Garibaldi, dando il via a una due giorni ricca di iniziative. Fin dalle prime ore, il pubblico ha affollato gli stand e le attività: dalla Fabbrica di Cioccolato, dove i Maestri Cioccolatieri ACAI hanno accompagnato i visitatori alla scoperta del cacao, allo Spazio SPA…CIO…C’È curato dagli studenti dell’IIS Spallanzani, fino al Ciocco Shop lungo Corso Martiri, con degustazioni e vendita di creazioni artigianali. Grande attenzione è stata dedicata alle famiglie e ai più piccoli, con il ritorno di “Ciocco Play 0/6 anni”, i laboratori esperienziali per bambini e famiglie, la maratona di letture “Non solo cioccolato…”, i giochi di legno e le attività dei Piccoli Pasticceri. Molto partecipate anche le masterclass e gli show cooking in piazza Garibaldi, tra cui quelli dedicati alla Pralina di Castelfranco Emilia e ai diversi passaggi della lavorazione del cioccolato.

Tra i momenti più attesi, la Tavoletta da Guinness, che ha richiamato centinaia di persone, e l’inedita conferenza al Museo Civico Archeologico Simonini sulla navigazione lungo le idrovie padane, accompagnata da una degustazione tematica. A chiudere la giornata di sabato, una grande novità capace di coinvolgere un pubblico giovane e numeroso: il Ciocco Après Slide in piazza Aldo Moro, organizzato dall’associazione Slide Down Week, che anche nel primo pomeriggio di domenica ha richiamato tanti giovani.

«Ciocco C’è è diventato negli anni un evento tradizionale per Castelfranco Emilia – fanno sapere dal Comune – capace di valorizzare il centro storico, promuovere le eccellenze artigianali e creare occasioni autentiche di incontro e partecipazione. La quinta edizione conferma la forza di una manifestazione che cresce grazie alla collaborazione tra Comune, scuole, associazioni e attività del territorio. Anche quest’anno abbiamo realizzato un programma figlio di un metodo di lavoro che negli anni si è consolidato e che oggi rappresenta uno dei punti di forza dell’organizzazione degli eventi a Castelfranco Emilia. È un modello basato sulla condivisione e la collaborazione tra Amministrazione comunale, associazioni, categorie economiche e realtà del territorio – prosegue la nota – che consente di costruire iniziative realmente partecipate e capaci di crescere edizione dopo edizione. Un ruolo centrale lo hanno le associazioni, a partire da È Castelfranco Emilia APS, fino alla Slide Down Week, capace di parlare un linguaggio giovane e contemporaneo, e a CNA, partner di grande spessore. Questo sistema di relazioni si è dimostrato efficace non solo per Ciocco C’è, ma più in generale nella capacità della città di fare squadra e di proporre eventi che uniscono promozione del territorio, socialità e sviluppo. A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale».