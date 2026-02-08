

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Il Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore celebra la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza con l’evento “Costruiamo un Futuro Inclusivo nella Ricerca”.

L’iniziativa, che si terrà venerdì 13 febbraio 2026 dalle 9:00 in Aula 1.3 (via Campi, 103) a Modena, è aperta a tutta la cittadinanza ed in particolare è rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori di Modena e Reggio Emilia. L’obiettivo è promuovere la parità di genere e sostenere un futuro nella ricerca che valorizzi in modo equo le attitudini e le aspirazioni di tutte e di tutti.

“Il Dipartimento di Scienze della Vita è orgoglioso di promuovere la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, un’iniziativa che ribadisce l’impegno del Dipartimento nel valorizzare il contributo femminile alla ricerca scientifica in ambito biologico, biotecnologico, farmaceutico e agro-alimentare e nel rafforzare un modello di sviluppo inclusivo e sostenibile per le generazioni future. La scienza – afferma la prof.ssa Lorena Rebecchi Direttrice del Dipartimento di Scienze della Vita – trova la sua forza non solo nella qualità delle idee, ma nella capacità di accogliere e valorizzare talenti diversi. Per questo motivo, aprire il dialogo tra le nostre ricercatrici e le studentesse e gli studenti delle scuole superiori non è solo un’occasione di confronto, ma un investimento nel futuro: un’opportunità per ispirare nuove vocazioni, promuovere pari opportunità e consolidare percorsi di orientamento che guardano al merito e all’innovazione”.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali della prof.ssa Lorena Rebecchi, Direttrice del Dipartimento di Scienze della Vita, della prof,ssa Donatella Tondi, Referente Pari Opportunità, e della prof.ssa Cecilia Baraldi, Referente Orientamento, area Farmacia. Dalle 9:30 alle 12:40, si succederanno gli interventi delle ricercatrici (vedi programma). Emanuela Lo Faro e Federica Caradonia per la ricerca nel settore agrario; Sara D’Alessandro con Elisa Adani e Arianna Rinaldi per l’ambito biotecnologico; Ilaria Giovannini e Assunta Florenzano per la ricerca in ambito biologico e infine Sofia Tagliavini, Cecilia Pozzi e Ilaria Martinelli per gli studi di chimica e tecnologia farmaceutica. La giornata si concluderà con una sessione finale di discussione e confronto.

L’evento è aperto a tutti e avrà luogo venerdì 13 febbraio 2026 dalle 9:00 in Aula 1.3 (via Campi, 103) a Modena.

“Ricercatrici del Dipartimento di Scienze della Vita, impegnate a diversi livelli della carriera nella ricerca scientifica, presenteranno le proprie linee di ricerca, condividendo con il pubblico le motivazioni, le difficoltà e i successi del loro percorso nello studio e nella ricerca, spiega la prof.ssa Donatella Tondi, referente Pari Opportunità per il DSV. L’iniziativa fa leva proprio sull’entusiasmo delle nostre ricercatrici per incoraggiare chi si avvicina alla scelta del percorso universitario a orientarsi verso corsi di laurea in ambito scientifico”.

Per partecipare all’evento, che gode del patrocinio del Comune di Modena, è necessario iscriversi: https://forms.gle/NNtGJYzBmoBFP81r9