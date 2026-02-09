

Il Comune di San Possidonio aderisce anche quest’anno alla Settimana Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili tramite la campagna “M’illumino di meno” proposta dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar“, in onda su Rai Radio 2, rivolta alla promozione del risparmio energetico e alla creazione di alleanze internazionali per combattere la crisi climatica.

L’edizione 2026 dell’iniziativa mette al centro il contributo fondamentale di scienziate e scienziati nella ricerca di soluzioni alla crisi climatica e nella costruzione di modelli alternativi più virtuosi, trasformandosi in “M’illumino di Scienza“.

Dal 12 Febbraio partirà su tutti i canali istituzionali dell’amministrazione comunale la campagna social con grafiche accattivanti e suggerimenti quotidiani di comportamenti virtuosi ispirati al decalogo di M’illumino di Meno: dalla riduzione dei consumi energetici alla mobilità sostenibile, dall’uso consapevole delle risorse alla diminuzione della plastica, alla valorizzazione delle buone pratiche ambientali, alla cena romantica a lune di candela per San Valentino, fino all’invito ad aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di San Possidonio. La campagna si concluderà il 22 febbraio con un video sul PAESC realizzato grazie al CEAS Tutti per la Terra.

L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza, i commercianti, le aziende, i ristoratori a partecipare attivamente, adottando comportamenti che promuovano il risparmio energetico.

«Partecipare a M’illumino di meno significa compiere un atto di responsabilità verso la nostra comunità e verso il futuro del pianeta. – afferma l’assessora all’Ambiente Agnese Zona – L’invito è rivolto a tutti: basta un piccolo gesto, pochi e semplici accorgimenti nella vita di ogni giorno per ridurre la propria impronta di carbonio e l’impatto sulle risorse naturali».

Come segno tangibile di adesione all’iniziativa, tutte le sera dal 14 al 22 febbraio saranno spente tutte le luci segnapasso del marciapiede intorno al municipio in piazza Andreoli.

Infine in occasione della Notte dei Racconti, la Biblioteca Comunale “Irene Bernardini” organizza l’evento “Venti di storie”, un’iniziativa magica dedicata ai bambini dai 3 ai 10 anni e ai loro pupazzi preferiti.

Venerdì 20 febbraio i bambini accompagneranno il proprio peluche, bambola o pupazzo in biblioteca per fargli vivere un’avventura notturna tra i libri.

Per celebrare l’iniziativa “M’illumino di meno”, i piccoli partecipanti saranno invitati a scegliere un libro da prendere in prestito per leggerlo a casa quella sera stessa, rigorosamente a lume di candela o a luci soffuse.

Sabato mattina i bambini torneranno in biblioteca per riprendere i loro “amici”, scoprendo cosa hanno combinato al buio durante la notte e ricevendo la storia che li ha accompagnati nel loro soggiorno notturno. Un modo divertente per esorcizzare nei più piccini la paura del buio.