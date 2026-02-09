

Nelle 51 farmacie aderenti – 5 in più dello scorso anno – a Modena e provincia, dunque, i cittadini potranno acquistare uno o più medicinali da banco, che saranno messi a disposizione delle persone bisognose. I farmaci così acquistati saranno destinati a 22 realtà benefiche del territorio che hanno espresso un fabbisogno pari a 8.545 confezioni.

Durante l’edizione del 2025, sono state raccolte 5.796 confezioni (pari a un valore di 53.301 euro) che hanno aiutato 3.661 ospiti di 20 enti. In Emilia-Romagna, nel 2025, sono state raccolte 58.766 confezioni di farmaci in 552 farmacie, pari a un valore di 545.484 euro. I medicinali raccolti hanno contribuito a curare 40.476 persone aiutate da 205 realtà caritative del territorio regionale.

I volontari del Banco Farmaceutico saranno presenti soprattutto nella giornata di sabato 14 febbraio per invitare le persone a donare un medicinale per chi ha bisogno.

Servono, soprattutto, farmaci per l’influenza e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antistaminici e antifebbrili, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, preparati per il trattamento di ferite e ulcerazioni, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.

Le GRF non si svolgono soltanto a Modena, ma su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa è possibile grazie al sostegno di oltre 21.000 farmacisti (titolari e non) che, oltre a ospitare le GRF, le sostengono con erogazioni liberali. Anche quest’anno, ci saranno 27.000 volontari. I farmaci raccolti (nel 20245, 653.339 confezioni, pari a un valore di 5.980.898 euro) saranno consegnati a 2.000 realtà benefiche che si prendono cura di 502.000 persone (di cui 145.000 minori) in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine.

Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà è superiore a 1,2 milioni di confezioni di medicinali. I cittadini sono invitati ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco.

Le GRF si svolgono con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili. Intesa Sanpaolo è Partner Istituzionale dell’iniziativa. La GRF è realizzata grazie all’importante contributo incondizionato di DOC Pharma, EG STADA Group e DHL Supply Chain Italia e al sostegno di IBSA Italy, Piam Farmaceutici, Zentiva Italia e Krka Farmaceutici.

La Raccolta è supportata da RAI per la Sostenibilità – ESG, Mediafriends, La7, Sky per il sociale, Warner Bros. Discovery e Pubblicità Progresso.

“Le Giornate di Raccolta del Farmaco sono un gesto semplice, ma essenziale per tante persone fragili che, per ragioni economiche, non si curano in modo adeguato. Chiediamo a chiunque ne abbia la possibilità di partecipare. Per rispondere a un bisogno concreto, ma anche perché, in un mondo in cui le preoccupazioni sono tante e complesse, e la condizione economica di migliaia di famiglie italiane sempre più fragile, si avverte con forza il bisogno che emergano segni di speranza, come scegliere di entrare in farmacia per compiere un gesto di gratuità”, ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Ets.

“Anche quest’anno – spiega il presidente di Federfarma Modena Fabrizio Violi – si ripete la grande gara di solidarietà che vede un’alleanza tra cittadini, volontari e farmacisti. Uno sforzo significativo, per un fine importante come quello del contrasto alla povertà sanitaria: si dice spesso che la salute viene prima di tutto, perché di tutto è la precondizione, e pensare che nel nostro Paese ci siano ancora così tante persone per le quali tale diritto è messo in discussione non può non preoccuparci, quali operatori della salute, e richiamarci a fare la nostra parte. Le farmacie, come risulta evidente anche da questa ormai consolidata iniziativa, non sono solo spazio di cura e benessere, ma anche di solidarietà.”

“Il territorio modenese ha una grande tradizione di solidarietà e impegno, – aggiunge il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Modena Marco Bavutti – che si conferma anche in questa 26^ edizione. Il fatto, poi, che le farmacie aderenti siano costantemente in crescita, con un aumento di 5 quest’anno rispetto al precedente, che fa seguito a un’ulteriore crescita di tre unità nel 2025 rispetto al 2024, non può che renderci orgogliosi del contributo che la categoria si impegna a fornire. Essere farmacista, infatti, significa rappresentare un punto di riferimento per i cittadini, nei grandi centri come nelle piccole frazioni, e anche rappresentare la capacità di spendersi in campagne solidali di questo tipo manda il segnale che contrastare la povertà sanitaria riguarda tutti. Ancora una volta, il mio ringraziamento va alle colleghe e ai colleghi coinvolti, alle volontarie e ai volontari del Banco Farmaceutico e, naturalmente, alle cittadine e ai cittadini che vorranno contribuire alla buona riuscita della raccolta: senza il loro aiuto, infatti, qualsiasi sforzo sarebbe vano”.

ELENCO DELLE FARMACIE ADERENTI SUL TERRITORIO MODENESE:

Modena: Farmacia Beata Vergine del Popolo, Farmacia Bernasconi, Farmacia Buon Pastore, Farmacia Centro commerciale GrandEmilia, Farmacia Comunale del Pozzo, Farmacia Comunale I Portali, Farmacia Comunale La Rotonda, Farmacia Comunale Modena Est, Farmacia Comunale Modena Ovest, Farmacia Comunale Le Torri, Farmacia Comunale Vignolese, Farmacia Della Bona, Farmacia Galilei, Farmacia Modena 55, Farmacia Montegrappa, Farmacia San Faustino, Farmacia San Marco

Carpi: Farmacia del Popolo, Farmacia della Speranza, Farmacia dell’Assunta, Farmacia San Marino, Farmacia Santa Caterina, Farmacia Sigonio, Farmacia dell’Ospedale

Sassuolo: Antica Farmacia Pacchioni, Farmacia Comunale San Giorgio, Farmacia Comunale Sant’Agostino, Farmacia Franzoni, Farmacia San Michele

Finale Emilia: Farmacia del Cuore, Farmacia Negrini, Farmacia Puviani, Farmacia Zona

Formigine: Farmacia Artemisia, Farmacia Formigine, Farmacia Nuova Tavella, Farmacia San Silvestro

Mirandola: Farmacia del Borghetto, Farmacia di Quarantoli, Farmacia Veronesi

Castelfranco Emilia: Farmacia del Corso, Farmacia Magno

Maranello: Farmacia Caselli, Farmacia Santa Rita

Castelnuovo Rangone: Farmacia comunale Carlo Urbani

Montecreto: Farmacia Montecreto

Nonantola: Farmacia Comunale Sant’Anselmo

Pavullo: Farmacia Le Arcate

San Felice sul Panaro: Farmacia Fregni

Soliera: Farmacia San Bartolomeo

Spilamberto: Farmacia Violi