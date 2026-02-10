

I Carabinieri della Stazione Bologna Borgo Panigale hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna un 76enne italiano per detenzione abusiva di armi. La denuncia è scaturita a seguito di un intervento dei militari a casa dell’uomo, sospettato della detenzione di un’arma che aveva citato per intimidire la dipendente di uno “Sportello sociale” del Comune di Bologna, dove si era presentato per l’intimazione di sfratto che aveva ricevuto per l’appartamento di cui è affittuario.

Preoccupata dalle parole usate dall’anziano che aveva affermato di essere in possesso di un’arma e che avrebbe utilizzato contro sé stesso o altri nel caso in cui avesse perso la casa, l’operatrice sociale ha informato subito la propria responsabile che si è rivolta ai Carabinieri. A quel punto, considerata la pericolosità della notizia, i militari sono andati dall’anziano per una perquisizione domiciliare. Senza esitare, l’uomo ha accompagnato i Carabinieri in una stanza e gli ha indicato un mobile al cui interno erano custodite due pistole, di cui una scacciacani e una vera. Quest’ultima, una pistola semiautomatica “tascabile”, marca Beretta, modello 950B, calibro 6,35 con sei colpi nel caricatore, era illegalmente detenuta. Quanto rinvenuto, è stato sequestrato dai Carabinieri.