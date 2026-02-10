Aperta la nuova edizione del bando “Educazione, Istruzione e Formazione” della Fondazione di Vignola, che mette a disposizione 100mila euro per progetti nelle scuole dell’Unione Terre di Castelli. Fino al 30 aprile 2026 è possibile presentare la domanda utilizzando il formulario pubblicato sul sito della Fondazione.
Il bando è già stato presentato – relativamente a finalità, contenuti e modalità di accesso – ai dirigenti scolastici del territorio interessato.
Possono partecipare solo gli Istituti Comprensivi, la Scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori di Vignola, il Centro Servizio Handicap di Vignola e gli Istituti Superiori dell’Unione Terre di Castelli.
La valutazione terrà conto dell’allineamento dei progetti ai documenti di programmazione della Fondazione, della capacità di individuare e interpretare i bisogni a cui si intende rispondere e dell’adeguatezza delle soluzioni proposte, oltre alla sostenibilità, al grado di innovazione e all’esperienza del soggetto proponente.
Nell’ambito del Bando Educazione 15mila euro sono destinati a borse di studio di merito a favore di studenti dell’ultimo anno degli Istituti Superiori del territorio di riferimento. Attraverso le borse di studio si intende riconoscere e sostenere il talento e l’impegno degli studenti più meritevoli, accompagnandoli nel loro percorso scolastico e nel proseguimento degli studi.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.fondazionedivignola.it.