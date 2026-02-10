

Si terrà giovedì 12 febbraio 2026 alle 20.30 il prossimo appuntamento della stagione concertistica del Teatro Comunale di Modena. In programma, un evento di rilievo internazionale: “Der Ring ohne Worte”, la monumentale suite sinfonica tratta dalla tetralogia wagneriana Der Ring des Nibelungen, proposta nella celebre elaborazione realizzata da Lorin Maazel nel 1987. A dirigere l’Orchestra musicAeterna sarà Teodor Currentzis, uno degli interpreti più innovativi e visionari della scena musicale contemporanea.

Nel 1987 Lorin Maazel realizzò per l’etichetta Telarc, con i Berliner Philharmoniker, Der Ring ohne Worte, una suite sinfonica di circa 70 minuti che condensava le sedici ore della Tetralogia wagneriana in un flusso continuo “senza parole”, rispettando identità motiviche ed essenza drammatica dei quattro drammi. Maazel la definì “solo una sintesi”, priva di note non wagneriane, pensata come percorso di ascolto che riportasse il pubblico alle radici sinfoniche del compositore. La sfida di Maazel fu quella di spogliare l’opera del canto preservandone integrità narrativa e simbolica. Attraverso una selezione mirata dei motivi conduttori contenuti nella musica, l’orchestra restituisce i momenti fondativi del ciclo — dalla nascita del mondo al suo dissolversi nel fuoco redentore — dimostrando come la musica, per Wagner, sia il veicolo privilegiato dell’immaginario poetico e delle dimensioni emotive profonde, oltre i limiti della parola.

Teodor Currentzis è stato dal 2018 al 2024 direttore principale dell’Orchestra Sinfonica della SWR. Nel 2022 ha fondato Utopia, un’orchestra da festival internazionale, di cui è diventato direttore artistico. Nato in Grecia, dove ha iniziato a studiare musica, e formatosi a San Pietroburgo, nel 2004 Teodor Currentzis ha fondato l’orchestra e il coro musicAeterna, complessi con i quali lavora sulla musica sacra medievale, sull’opera barocca e su brani sperimentali di compositori moderni d’avanguardia, comprese le partiture da lui appositamente commissionate. Insieme ai suoi ensemble, Currentzis compie regolarmente tournée in Europa e nel mondo con esibizioni in numerose sedi prestigiose, quali Filarmonica di Berlino, la Philharmonie de Paris, la Konzerthaus di Vienna, l’Auditorio Nacional de Música, il Teatro alla Scala. Ha collaborato con i principali teatri d’opera, tra cui Opéra de Paris, Bayerische Staatsoper, Opernhaus Zürich, Teatro Real e Teatro Bolshoi. Teodor Currentzis è artista residente al Festival di Salisburgo, al Festival RUHRtriennale e ai festival di Lucerna e Aix-en-Provence. Diretta da Teodor Currentzis, musicAeterna ha registrato con Sony Classical opere di Mozart, Mahler, Beethoven, Čajkovskij, Rameau e Stravinskij. Queste registrazioni hanno ricevuto prestigiosi premi musicali: ECHO Klassik, Edison Klassiek, Japanese Record Academy Award e BBC Music Magazine’s Opera Award. Nel 2024 ha lanciato la propria etichetta discografica, Theta, in collaborazione con Outhere Music.

Biglietti da 23 a 65€ salvo riduzioni

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.