La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato un minorenne italiano per il reato di porto di armi per cui non è ammessa licenza.

Nella mattinata del 22 gennaio scorso, nell’ambito di specifici servizi di prevenzione e controllo del territorio negli istituti scolastici e nelle aree limitrofe frequentate dai giovani prima e dopo l’orario scolastico, personale del Commissariato di P.S. ha effettuato verifiche presso una scuola secondaria di secondo grado di Mirandola.

Nel corso dei controlli, svolti d’intesa con la dirigenza scolastica, gli agenti hanno trovato nello zaino di uno studente una riproduzione di uno spadino tipo daga con lama di 28 cm, uno sfollagente telescopico e una bomboletta di spray al peperoncino.

Al termine degli accertamenti, il minorenne è stato riaffidato ai genitori e quanto rinvenuto sottoposto a sequestro penale.