Allenarsi nella scrittura e sperimentarsi nella narrativa con la guida di un grande maestro. È l’opportunità offerta ad aspiranti autori e autrici dal corso di scrittura “Raccontami un racconto”, proposto dalla Biblioteca Loria di Carpi in collaborazione con la Festa del racconto, al quale ci si può già iscrivere e che avrà come docente lo scrittore Marcello Fois.

Il corso prevede quattro lezioni, inizia sabato 7 marzo e prosegue per tutti i sabati mattina del mese, dalle 9.30 alle 12.30, nella sala Bla bla della Biblioteca. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti e tutte, senza prerequisiti, ma è necessario iscriversi entro sabato 28 febbraio (scrivendo a biblioteca@comune.carpi.mo.it o telefonando al numero 059 649 950).

Il programma si apre esplorando le origini del genere con la lezione “Il racconto dei racconti”; sabato 14 marzo si affronterà la questione delle “misure”, un racconto breve non è un romanzo abbreviato, un romanzo non è un racconto allungato. Sabato 21 marzo, il tema della lezione sarà “Racconto come one shot” e, infine, sabato 28 marzo si parlerà di “Genere e generi”, perché nessun racconto è solo un racconto. Durante il corso si approfondiranno le tecniche redazionali per scrivere un racconto e i partecipanti produrranno elaborati che saranno analizzati, con approccio critico, dal docente.

Marcello Fois è nato a Nuoro nel 1960 e vive a Bologna; è scrittore, commediografo e sceneggiatore, cofondatore del Festival letterario di Gavoi. Ha esordito nel 1992 con “Ferro recente” e “Picta”, con cui ha vinto il Premio Italo Calvino; nel 1998 è uscito “Sempre caro”, primo romanzo di una trilogia noir, che comprende “Sangue dal cielo” e “L’altro mondo”, ambientata nella Nuoro di fine Ottocento. Negli anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il Premio Super Grinzane Cavour per la narrativa italiana e il Premio Volponi con “Memoria del vuoto” (2006). Nel 2012 è stato tra i finalisti del Premio Campiello con “Nel tempo di mezzo” e nel 2013 ha pubblicato “L’importanza dei luoghi comuni”. Nel 2016 sono usciti, tutti per Einaudi, “Luce perfetta”, “Manuale di lettura creativa” e “Quasi grazia”, a cui sono seguiti “Del dirsi addio”, il libro in versi “L’infinito non finire” (2018); “Pietro e Paolo”, “L’invenzione degli italiani. Dove ci porta Cuore”. Il suo ultimo romanzo è “L’immensa distrazione” (Einaudi, 2025). I suoi libri sono tradotti in molte lingue.